Madagascar: Foire - La FIM attend trente mille visiteurs

La 27e édition de la Foire internationale de Madagascar (FIM) fait son grand retour. L'événement se tiendra du 7 au 10 mai au CCI Ivato, autour du thème : « Madagascar en mouvement : les secteurs qui bougent, les idées qui avancent ». Une fois encore, la FIM s'impose comme le principal rendez-vous économique du pays.

Plus de 400 stands seront installés sur le site, offrant aux opérateurs l'occasion de présenter leurs produits et savoir-faire. Près de 30 000 visiteurs sont attendus.

Selon Madavision, l'organisateur, cette édition se distingue par une programmation enrichie. Le premier jour du salon se tiendra un dialogue entre institutions et acteurs économiques. Le 2e jour sera consacré aux conférences thématiques, aux tables rondes sur le bien-être au travail et aux success stories d'entrepreneurs malgaches. Le samedi mettra l'accent sur les rencontres entre entreprises et talents en vue de recrutements, tandis que le dimanche proposera des ateliers pratiques autour de l'intelligence artificielle, de l'impression 3D, du développement personnel et des techniques de vente, des formats interactifs accessibles à tous.