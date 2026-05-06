Madagascar: Immunité parlementaire - Le député Raholdina en mauvaise posture

En marge de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du Parlement à Tsimbazaza, hier, la ministre de la Justice a indiqué que la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Naivo Raholdina avait été déposée auprès de l'Assemblée nationale. Selon elle, « le processus a connu un léger retard en raison de l'absence du président de l'institution au moment de la transmission du dossier. Nous ne faisons pas de choses irrégulières ». Cette absence expliquerait pourquoi la demande n'a pas été officiellement réceptionnée dans les délais habituels, retardant ainsi l'examen du dossier.

Du côté de l'Assemblée nationale, le président de l'institution, Siteny Randrianasoloniaiko, a précisé lundi dernier à son bureau qu'aucune lettre de demande de levée de l'immunité parlementaire du député mis en cause n'a été reçue. Il a rappelé qu'aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée contre un parlementaire tant que son immunité n'a pas été levée.

Poursuites visant Andry Rajoelina

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Selon la ministre de la Justice, les poursuites visant l'ancien président Andry Rajoelina relèvent désormais du cadre juridique de la Haute Cour de Justice (HCJ), juridiction compétente pour juger les anciens hauts responsables de l'État dans certains cas précis. Toutefois, cette étape ne pourrait être enclenchée qu'à la suite d'une éventuelle mise en accusation par l'Assemblée nationale.Elle a indiqué que l'inscription de cette procédure à l'ordre du jour de la session parlementaire en cours était déjà confirmée.

En cas d'adoption, cette décision permettrait de saisir le procureur général près la HCJ, ouvrant ainsi la voie à d'éventuelles poursuites judiciaires. Fanirisoa Ernaivo a également tenu des propos plus fermes concernant la suite du dossier, déclarant que si la mise en accusation n'aboutissait pas, d'autres voies pourraient être envisagées. Elle estime notamment que certaines questions juridiques entourant la situation de l'ancien chef de l'État pourraient être soulevées, notamment celles relatives à sa nationalité et à l'exercice de ses anciennes fonctions.Doris Mampionona