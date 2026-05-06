Madagascar: Épidémie - Un nouveau-né succombe à la Mpox

Un nouveau-né de 11 jours est décédé de la variole du singe (Mpox) dans la région Boeny. Il s'agit du quatrième décès lié à cette épidémie à Madagascar depuis son apparition, et du deuxième enregistré dans cette même région. Selon le Pr Mamy Randria, incident manager du Centre des opérations d'urgence de santé publique (COUSP) national, ce décès est survenu le 3 mai dans l'épicentre de l'épidémie. Les circonstances exactes du décès du nourrisson n'ont pas encore été communiquées.

À la date du 4 mai, cinq nouveaux cas ont été signalés, dont deux à Antananarivo Renivohitra, deux à Antananarivo Atsimondrano et un à Mahajanga. Au total, deux mille quatre cent soixante-huit cas ont été notifiés, dont mille trois cent quarante confirmés et mille quatre-vingt-quinze guéris. Le nombre de décès s'élève à quatre, précise le Professeur Mamy Randria. Le taux de positivité de la Mpox est estimé à 64 %.

Mesures de prévention

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Le virus de la Mpox continue donc de circuler dans le pays. Les autorités sanitaires alertent sur les comportements à risque, notamment les relations sexuelles non protégées, qui favorisent la transmission. Elles appellent à un changement de comportement et insiste sur le respect des mesures barrières, comme le port du masque et le lavage régulier des mains. La Mpox se transmet principalement par contact étroit avec une personne infectée.

Il est également recommandé de renforcer les mesures de prévention, en particulier pour les groupes vulnérables : enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes, personnes immunodéprimées et personnes vivant avec le VIH. Ces derniers sont invités à éviter tout contact avec des cas suspects et à consulter rapidement en cas de symptômes. « La Mpox peut être évitée et prise en charge efficacement lorsqu'elle est détectée tôt », insiste le Professeur Mamy Randria. L'automédication est fortement déconseillée, car tout retard de prise en charge peut entraîner des complications graves, voire mortelles.