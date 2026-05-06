Angola: Un diplomate souligne le rôle de la CPLP dans la coordination politique et diplomatique

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Australie, António Luvualu de Carvalho, a déclaré mardi que la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) constitue un espace privilégié de coordination politique et diplomatique, la langue portugaise jouant un rôle unificateur et représentatif.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Australie, M. Luvualu de Carvalho s'exprimait lors de la cérémonie célébrant la Journée mondiale de la langue portugaise, qui s'est tenue mardi 5 en Australie.

Il a indiqué que, compte tenu de son envergure, la CPLP est l'une des rares organisations au monde présentes sur pratiquement tous les continents, ce qui témoigne du rayonnement de la langue portugaise à travers le monde.

Le diplomate a également souligné que l'Angola est le deuxième pays au monde en nombre de lusophones, avec 36,6 millions de personnes, devancé seulement par le Brésil (215 millions), suivi du Mozambique (33 millions) et du Portugal (près de 11 millions).

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« Ainsi, le Brésil, l'Angola, la Guinée équatoriale, le Mozambique, Sao Tomé-et-Principe et le Timor-Oriental jouent un rôle fondamental pour faire du portugais la langue la plus parlée de l'hémisphère sud, avec des perspectives de croissance significative d'ici 2050, date à laquelle on estime qu'en Afrique seulement, il pourrait y avoir 83 millions de locuteurs portugais », a-t-il souligné.

Il a ajouté que d'importantes communautés originaires de pays lusophones vivent en Australie et qu'il est convaincu qu'en collaboration avec les autorités locales, diverses initiatives peuvent être mises en place pour contribuer non seulement à la diffusion, mais aussi à la préservation du patrimoine commun qu'est la langue portugaise.

António Luvualu de Carvalho a souligné que les célébrations de cette année revêtent une importance particulière, puisqu'elles marquent la sixième année de célébrations mondiales suite à leur reconnaissance officielle par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en 2020, et le 30e anniversaire de la CPLP (Communauté des pays de langue portugaise), célébré cette année.

Il a souligné que pour la communauté australienne, cette célébration revêt une importance particulière, car c'est la première fois que la Journée mondiale de la langue portugaise est célébrée avec l'Australie en tant qu'observateur associé de la CPLP, suite au dépôt de sa candidature le 8 avril 2022, sous la présidence pro tempore de l'Angola.

L'événement comprenait une présentation vidéo de la secrétaire exécutive de la CPLP, Maria de Fátima Jardim, à l'occasion de la Journée mondiale de la langue et de la culture portugaises, ainsi qu'un concert du pianiste portugais Gerardo Rodrigues.

Cette activité a été organisée en collaboration avec les ambassades du Brésil, du Portugal et du Timor Oriental en Australie.

Étaient présents à l'événement les ambassadeurs du Brésil en Australie, Fred Arruda, du Portugal, Carla Lourenço Saragoça, et du Timor Oriental, Inês Maria de Almeida, ainsi que des représentants des autorités locales, des membres du corps diplomatique accrédités dans le pays, des universitaires, des membres de la société civile et des citoyens de la CPLP (Communauté des pays de langue portugaise).

La CPLP comprend l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, São Tomé-et-Principe et le Timor Oriental.