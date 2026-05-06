Angola: Le Président de la République plaide pour un nouvel élan dans la coopération entre le pays et le Gabon

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a plaidé, mercredi à Luanda, pour un renforcement du dynamisme et une revitalisation de la coopération bilatérale entre l'Angola et le Gabon, en vue de l'adapter aux potentialités existantes et aux défis actuels du développement.

S'exprimant à l'ouverture des pourparlers bilatéraux entre les deux gouvernements, dans le cadre de la visite de trois jours de son homologue gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Chef de l'État angolais a reconnu que les relations entre les deux pays n'ont pas encore atteint le niveau souhaité, en dépit des liens historiques et de la coopération entretenue au fil des années.

À cet égard, il a souligné la nécessité de renforcer la mise en oeuvre de l'Accord général de coopération culturelle, scientifique et technique, signé en 1982, ainsi que d'autres instruments juridiques, afin de hisser les échanges bilatéraux à un niveau supérieur.

Selon João Lourenço, la visite d'État du Président gabonais constitue une opportunité propice à l'impulsion d'une nouvelle phase des relations, fondée sur des actions concrètes et la signature de nouveaux accords favorables au développement mutuel.

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Le Chef de l'État a insisté sur l'impératif de transformer les liens historiques et fraternels entre l'Angola et le Gabon en opportunités stratégiques, susceptibles de promouvoir la croissance économique, le bien-être des populations et l'intégration régionale.

Il a, par ailleurs, mis en exergue le rôle des deux pays dans la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent, notamment à travers leurs actions au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la Commission du golfe de Guinée.

Le Président de la République a également préconisé la tenue, à Luanda, de la troisième session de la Commission mixte bilatérale, en tant que mécanisme essentiel de suivi des initiatives conjointes.

Au plan continental, João Lourenço a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur de l'Union africaine et de la mise en oeuvre de l'Agenda 2063, soulignant l'importance de la mobilisation d'investissements internationaux pour des projets structurants.

Il a en outre évoqué le rôle du Gabon au sein du Comité directeur de l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD) et a plaidé pour une coordination accrue entre les pays africains.

João Lourenço a réitéré que le développement du continent africain repose sur la conjugaison des efforts des États, fondée sur la paix, la stabilité et la sécurité, ainsi que sur la promotion des droits de l'homme et des libertés démocratiques.

En visite en Angola depuis mercredi matin, Brice Clotaire Oligui Nguema concentre son séjour sur le renforcement de la coopération bilatérale.

Au début de son programme, il s'est rendu à la Place de la République, où il a rendu hommage au premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto, en déposant une gerbe de fleurs sur son sarcophage.

Les cérémonies officielles se sont ensuite poursuivies au Palais présidentiel de Luanda, incluant un entretien en tête-à-tête entre les deux Chefs d'État, élargi par la suite aux délégations respectives dans le cadre des pourparlers bilatéraux.

Le point culminant de la journée a été marqué par la signature d'accords de coopération dans divers domaines.

Le programme de la première journée comprend également un déjeuner officiel offert par João Lourenço ainsi qu'une visite à l'Assemblée nationale de l'Angola.

Le deuxième jour de la visite, jeudi, Brice Clotaire Oligui Nguema doit se rendre à la Raffinerie de Luanda, illustrant l'intérêt du Gabon pour un approfondissement de la coopération dans le secteur pétrolier.

Le programme prévoit également une visite à l'École supérieure de guerre des Forces armées angolaises, ainsi qu'une participation à un forum d'affaires qui se tiendra à l'hôtel EPIC SANA Luanda, réunissant des opérateurs économiques des deux pays.

Enfin, vendredi, dernier jour de la visite, sont prévues les cérémonies officielles d'adieu au Palais présidentiel, suivies du retour du Chef de l'État gabonais dans son pays.