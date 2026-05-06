Congo-Kinshasa: Un documentaire sur la musique angolaise marque les esprits au pays

Luanda — Le documentaire « Musique d'intervention politique angolaise », réalisé par Francisco Pedro Keth, a été projeté mardi à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), à l'occasion de la Journée mondiale de la langue portugaise, célébrée le 5 mai.

Un communiqué de l'ambassade d'Angola en RDC indique que les courts métrages « Sara » (2025, São Tomé-et-Principe), « Comment Fernando Pessoa a sauvé le Portugal » (2017, Portugal) et « Afro - Des origines aux destins » (2024, Brésil), d'une durée respective de 15, 26 et 25 minutes, ont également été projetés.

Ce documentaire angolais, d'une durée de 13 minutes et réalisé en 2020, est présenté en portugais sous-titré en français. Il adopte une approche historico-culturelle de la lutte politique et artistique clandestine menée par les musiciens angolais durant la période coloniale.

Cette fois-ci, les témoignages des chanteurs et compositeurs Elias Dia-Kimuezu et Tonito Fortunato sont particulièrement marquants. Leurs créations musicales ont joué un rôle déterminant dans l'éveil de l'identité et de la conscience culturelle du peuple angolais.

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Le film met également en lumière le rôle crucial de la République démocratique du Congo dans le développement de la lutte clandestine angolaise, ainsi que les liens de solidarité tissés entre les nationalistes d'autres pays africains lusophones, notamment le Cap-Vert et Sao Tomé-et-Principe.

Il convient donc de rappeler que ce film constitue une synthèse représentative de la contribution des artistes angolais de la génération des années 1940 qui, par la musique, ont préservé et diffusé les idéaux ayant mené à l'indépendance nationale, proclamée le 11 novembre 1975.

Cité dans le document, l'ambassadeur d'Angola en RDC, Miguel da Costa, a souligné que la langue portugaise s'affirme aujourd'hui comme un instrument privilégié de cohésion et de dialogue entre les peuples.

Le diplomate a également souligné que le renforcement de la présence internationale de la langue portugaise pourrait se traduire par des gains significatifs dans les domaines politique, culturel et stratégique pour les pays membres de cette communauté.

L'événement a également permis de diffuser le message de la secrétaire exécutive de la CPLP, Fátima Jardim, qui a mis en lumière le rôle mondial de la langue portugaise comme lien entre les nations de différents continents, unies par une histoire, une culture et des valeurs communes.

La Journée mondiale de la langue portugaise est célébrée chaque année le 5 mai. Elle a été célébrée pour la première fois en 2020, suite à sa proclamation par l'UNESCO en novembre 2019.