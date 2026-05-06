Angola: Les premières dames du pays et du Gabon visitent l'exposition « Caminhos de Fogo, Horizontes de Paz »

Luanda — La première dame de l'Angola, Ana Dias Lourenço, et celle du Gabon, Zita Oligui Nguema, ont visité mercredi le Musée d'histoire militaire, où est présentée l'exposition « Caminhos de Fogo, Horizontes de Paz ».

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la visite officielle du Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, entamée le même jour en Angola, dans un contexte de renforcement de la coopération bilatérale.

Lors de la visite guidée, les deux personnalités ont reçu des explications détaillées sur le contenu et la signification de l'exposition, qui retrace le parcours de l'Angola depuis la période du conflit armé jusqu'au rétablissement de la paix définitive.

L'exposition propose une lecture chronologique des principaux épisodes de l'histoire militaire angolaise, avec un accent particulier sur les opérations menées depuis la veille de l'indépendance en 1975 jusqu'à la signature de la paix en avril 2002.

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La salle interactive intègre des technologies modernes, combinant éléments visuels et sonores, offrant une expérience immersive de la mémoire historique et contribuant à l'éducation des nouvelles générations.

Le lieutenant-général à la retraite Fernando Mateus, responsable de la présentation, a indiqué que l'exposition constitue un hommage aux militaires angolais ayant participé à la défense de la souveraineté nationale et au processus de consolidation de la paix.

L'espace muséal met également en avant la mémoire historique comme instrument de réconciliation et de construction de l'identité nationale.

Le Musée d'histoire militaire d'Angola est installé dans la forteresse historique de São Miguel, à Luanda, et a été rouvert au public en avril 2013, après des travaux de réhabilitation.

Il conserve une collection diversifiée de matériels militaires et de documents historiques illustrant différentes phases du conflit et de la reconstruction nationale.

La visite des deux premières dames s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre l'Angola et le Gabon, deux pays entretenant une coopération régulière dans les domaines politique, diplomatique et économique.

Les relations bilatérales ont été établies en 1975 et structurées davantage avec la création de la Commission mixte bilatérale en 1982 à Libreville, mécanisme central de concertation entre les deux États.

ART/BS