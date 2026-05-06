Angola: Un responsable pour une restructuration du secteur de l'édition au pays

Luanda -Le président de l'Association des bibliothèques Dr. Maria Antónia Jacinto Sebastião (BDMAJS), António da Cruz Lima, a défendu mardi à Luanda la nécessité d'une restructuration en profondeur des maisons d'édition nationales, afin de dynamiser la production intellectuelle et scientifique du pays.

S'exprimant devant la presse lors de la présentation du livre de l'écrivaine Laurinda Macedo, intitulé "A Linguagem da Dor" (Le Langage de la douleur), il a souligné que la situation actuelle du marché de l'édition angolais exige des politiques publiques plus dynamiques permettant de réduire les coûts de production et d'encourager l'émergence de nouveaux auteurs.

Selon lui, la pérennité des maisons d'édition nationales repose sur la création d'un écosystème facilitant l'accès aux ressources graphiques et sur la mise en oeuvre d'avantages fiscaux rendant les livres accessibles à tous les segments de la population.

« Il est fondamental que les éditeurs nationaux se réinventent et adoptent des modèles de gestion plus efficaces, afin de garantir que les connaissances produites par les universitaires et les auteurs parviennent aux communautés et aux établissements d'enseignement avec qualité et régularité », a-t-il déclaré.

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L'économiste et diplomate a également souligné le rôle joué par l'Association BDMAJS dans la préservation du fonds scientifique, servant d'exemple en matière d'organisation et d'accessibilité des contenus techniques, notamment dans les domaines de la santé et des sciences sociales.

Il a également mentionné que la restructuration devrait privilégier la numérisation et les nouvelles plateformes de diffusion, en s'inspirant des modèles performants d'autres institutions étatiques stratégiques.

L'Association BDMAJS est une institution angolaise oeuvrant dans les domaines de l'éducation, de la culture et des sciences. C'est un espace dédié à la lecture et au savoir qui soutient les activités scientifiques.

La bibliothèque a été créée en 2022.