Angola: Le Président gabonais souhaite capitaliser sur l'expertise de pays dans le secteur pétrolier

Luanda — Le Président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réaffirmé mercredi, à Luanda, la volonté de son pays de renforcer la coopération avec l'Angola dans le secteur pétrolier, au regard de l'expérience angolaise dans la gestion des ressources énergétiques.

Le Chef de l'État gabonais s'exprimait au Palais présidentiel de Luanda, à l'issue de l'entretien officiel avec son homologue angolais, João Lourenço, dans le cadre de la visite d'État de trois jours qu'il effectue dans le pays.

Il a souligné que l'Angola et le Gabon présentent des caractéristiques économiques similaires, notamment en raison du rôle prépondérant du secteur pétrolier dans leurs économies respectives.

Le Président gabonais a également salué l'importance du Corridor du Lobito en tant que projet structurant pour l'intégration régionale, mettant en exergue son impact sur le développement de l'Afrique centrale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a, en outre, exprimé l'intérêt de son pays pour une extension future de ce corridor logistique vers le territoire gabonais, afin de renforcer la circulation des personnes et des biens dans la sous-région.

Au cours de son intervention, Brice Clotaire Oligui Nguema a évoqué la signature de trois instruments juridiques entre les deux États, portant sur l'agriculture et les forêts, la sécurité et l'ordre public, ainsi que l'extradition, qu'il a qualifiés de déterminants pour le renforcement de la coopération bilatérale.

Le dirigeant gabonais a également exprimé sa gratitude envers l'Angola pour son soutien dans les processus de concertation politique en Afrique centrale, ainsi que pour le rôle joué par le Président angolais dans les initiatives de médiation régionale..

Son intervention a également été marquée par des références à l'attachement au multilatéralisme et à la nécessité de promouvoir des solutions africaines aux défis du continent, en particulier dans les domaines de la paix et de la sécurité.

Enfin, le Président gabonais a félicité l'Angola pour l'organisation d'événements d'envergure continentale durant sa présidence de l'Union africaine, ainsi que pour son rôle dans la promotion de la stabilité régionale.

La visite d'État de Brice Clotaire Oligui Nguema en Angola se poursuit avec un programme axé sur le renforcement de la coopération bilatérale et la consolidation des relations historiques entre les deux pays.