Gabon: Le pays et le Gabon renforcent leur coopération par la signature de trois accords

Luanda — L'Angola et le Gabon ont signé, mercredi à Luanda, trois accords de coopération dans les domaines de l'agriculture et des forêts, de la sécurité et de l'ordre public, ainsi que de l'extradition, dans le cadre de la visite officielle du Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Les instruments juridiques ont été paraphés en présence du Président de la République d'Angola, João Lourenço, et du Chef de l'État gabonais, en visite d'État visant à renforcer les relations bilatérales d'amitié et de coopération.

Du côté angolais, les accords ont été signés par le ministre des Relations extérieures, Téte António, tandis que, pour la République gabonaise, la signature a été assurée par la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Diaspora, Maria Edith Tassyla Ye Doumbeneny.

Parmi les documents signés figure un mémorandum d'entente entre le ministère de l'Agriculture et des Forêts de l'Angola et le ministère des Eaux et Forêts du Gabon, destiné à renforcer la coopération technique et institutionnelle dans le secteur forestier.

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Le deuxième accord porte sur la coopération entre les deux gouvernements dans le domaine de la sécurité et de l'ordre public, tandis que le troisième instrument juridique établit le cadre légal de l'extradition entre la République d'Angola et la République gabonaise.

La signature de ces accords vient consolider les efforts conjoints visant à dynamiser la coopération bilatérale et à approfondir les liens historiques entre les deux pays.

Une coopération renforcée dans plusieurs domaines

L'Angola et le Gabon intensifient leurs relations de coopération bilatérale dans les domaines politique, économique et institutionnel, sur la base d'instruments juridiques et de mécanismes conjoints orientés vers un développement partagé.

Ce partenariat repose notamment sur l'Accord général de coopération et sur la Commission mixte bilatérale, créée en 1982 à Libreville, qui constitue le principal mécanisme de suivi et de mise en oeuvre des projets communs.

Sur le plan politique et diplomatique, les deux États entretiennent des consultations régulières et une concertation de positions dans les forums régionaux et internationaux, notamment pour la promotion de la stabilité et de l'intégration au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale.

Dans le domaine économique, l'Angola et le Gabon misent sur la relance des échanges commerciaux et la diversification de leurs économies, avec un accent particulier sur des secteurs tels que le pétrole et l'énergie, l'agriculture, les forêts, les mines, l'industrie, les transports et la logistique.

L'Angola manifeste un intérêt pour l'expérience gabonaise dans le secteur forestier, tandis que le Gabon cherche à tirer parti du savoir-faire angolais dans l'industrie pétrolière, dans une logique de complémentarité économique.