Angola: Le pays et la Guinée envisagent un forum d'affaires pour dynamiser les investissements

6 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MEL/DC/BS

Luanda — L'Angola et la Guinée projettent l'organisation d'un forum d'affaires destiné à stimuler les investissements, à l'issue d'une rencontre tenue mercredi à Luanda entre la vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, et l'ambassadrice de Guinée en Angola, Dienabou Saigon Diallo.

Au terme de l'audience, la diplomate guinéenne a souligné devant la presse l'importance du renforcement des relations entre les deux pays, mettant en avant un intérêt commun pour la promotion de l'investissement et des échanges commerciaux.

« Nous avons eu un entretien très productif sur la coopération entre la Guinée et l'Angola, en particulier dans le domaine économique, avec un accent sur la création d'opportunités entre les secteurs privés », a-t-elle déclaré.

Selon elle, l'un des principaux résultats de la rencontre réside dans la perspective de la tenue, à Luanda, d'un forum d'affaires Guinée-Angola, destiné à rapprocher les milieux d'affaires, à encourager les partenariats stratégiques et à identifier des secteurs prioritaires d'investissement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dienabou Saigon Diallo a également fait valoir que les deux pays partagent des relations historiques solides, évoquant notamment la figure d'António Agostinho Neto, et a réaffirmé l'engagement de la Guinée à poursuivre le renforcement des liens de coopération.

La diplomate s'est dite satisfaite des résultats de la rencontre, estimant que le futur forum d'affaires constitue une étape concrète en vue de dynamiser les relations économiques et d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement conjoint.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.