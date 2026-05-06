Sénégal: Développement de l'aviculture dans la région de Diourbel - Ngogom accueille un projet d'envergure industrielle

La commune de Ngogom (Région de Diourbel) a abrité hier, mardi 5 mai, la cérémonie de pose de la première pierre de l'usine génétique avicole. Il s'agit du fruit du partenariat entre la commune de Ngogom et d'une société sénégalaise WestAves avec ses partenaires brésiliens pour le transfert de technologie. Ce projet d'un coût de 12 milliards 400 millions va générer à court terme, 300 emplois et 1500 emplois à long terme.

Le maire de la commune de Ngogom accompagné de l'ambassadrice de la république fédérative du Bresil Madame Daniela Xavier a procédé hier mardi à la pose de la première pierre du premier complexe industriel avicole de l'Afrique de l'ouest de Ngogom.

Monsieur Pape Momar Ngom, maire de la commune de Ngogom explique « l'objectif de ce complexe industriel, c'est d'amener le chainon qui manque dans la chaine avicole au Sénégal. La filière avicole du Sénégal est très développée en Afrique. Des millions de Sénégalais vivent de l'aviculture .50 000 emplois sont dans l'aviculture, mais cette filière souffre d'une dépendance à l'extérieur parce que la matière première pour l'aviculture, c'est le jet à couver, c'est la génétique qu'on ne trouve pas au Sénégal. Les milliers de fermes au Sénégal ne peuvent pas produire des œufs à couver, ils sont obligés de l'importer.

Le projet vient combler ce gap. Les acteurs de la filière n'auront plus besoin de sortir du Sénégal pour avoir la matière première à savoir les œufs à couver avec une génétique expérimentée avec une recherche de 40 ans avec l'entreprise brésilienne de recherche agricole le plus grand institut dans la recherche avicole qui a permis au Brésil d'avoir une autosuffisance alimentaire. Cet institut a trouvé cette souche Embrapa, cette génétique qui va être implantée ici à Ngogom. Ce sont des systèmes pré fabriqués qui s'adaptent à notre climat. La durée des travaux va durer 6 à 7 mois. Ce projet vient participer un peu à résorber le chômage des jeunes ».

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Il poursuit : « 300 jeunes seront employés dans la première phase et, à terme 1500 emplois directs seront créés soit 5000 à 6000 d'emplois indirects liés à la distribution en vue de fixer les jeunes. Ce projet intégrera un centre de formation professionnelle spécialisé dans la filière avicole. Deux bus seront acquis dans la semaine pour faciliter le transport des élèves dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Une unité de production d'aliments de bétail est intégrée dans le projet. Il permettra aux producteurs agricoles des autres communes environnantes de Ngogom de produire du soja et des matières premières nécessaires à la fabrication de ces aliments de bétail » .

Le maire de la commune de Ngogom a plaidé pour le bitumage de la route Lambaye-Mekhe-Ngogom-Bambey Sérère, sur une distance de 12 km, ainsi que pour l'aménagement d'une passerelle au niveau de l'autoroute Thiès-Touba, afin de mettre fin aux accidents de la circulation. Le sous-préfet de Lambaye, Mouhamadou Ngom, qui présidait la rencontre, a insisté sur le respect des droits des populations, tout en s'engageant à accompagner les partenaires pour la réussite du projet