Sénégal: « Assane Ba, l'éloquence du silence - Itinéraire d'un homme discret, généreux et profondément humain ». Malick Ba. Le Nègre International éditions, 183 pages Février 2026

Dans son livre « Assane Ba, L'éloquence du silence. Itinéraire d'un homme discret, généreux et profondément humain », Malick Ba nous fait découvrir le parcours d'une personne, son frère, dont la force réside moins dans la parole que dans les actions. À travers ce récit, l'auteur met en lumière une figure marquée par la discrétion, mais dont l'impact humain et social est profond.

L'ouvrage retrace son parcours exceptionnel d'homme guidé par des valeurs fortes telles que l'humilité, la générosité et le sens du devoir. Loin des projecteurs, il incarne une forme d'engagement silencieux, où chaque geste, chaque décision, traduit une éthique de vie fondée sur le respect de l'autre et la solidarité. Le récit s'inscrit ainsi dans une dynamique à la fois personnelle et universelle, invitant le lecteur à réfléchir sur la notion de réussite et sur la place de l'humain dans les relations sociales.

À l'origine journaliste de profession, Assane Ba parle plusieurs langues, il fut agent des Nations Unies et Directeur de la communication de la Banque Islamique de Développement (BID) à Djeddah en Arabie Saoudite. Malgré cette ascension fulgurante au plan social, Assane Ba ne laisse personne indifférent par son respect de la dignité humaine.

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L'œuvre raconte le mystère d'une vie vécue dans le don de soi, le silence, la discrétion, mais profondément rayonnante. Les témoignages, les confidences, les souvenirs qui traversent l'ouvrage attestent de sa grandeur. Très à cheval sur les valeurs comme la droiture, la bonté, la dignité et humilité, il a séjourné dans plusieurs pays, de Pikine à Djeddah en passant par Fès, Paris et New York. Issu d'un quartier modeste de Khourounar, en périphérie de Dakar, le défunt Assane Ba porte en lui les marques indélébiles de son environnement d'origine. Dans « L'éloquence du silence : Itinéraire d'un homme discret, généreux, et profondément humain », Malick Ba met en lumière une personnalité façonnée par les réalités sociales de la banlieue, où la solidarité, la retenue et le sens du devoir s'imposent comme des valeurs cardinales. L'auteur montre ainsi comment ce terreau a contribué à forger un homme de principes dont la discrétion n'a d'égale que la profondeur humaine.

Sur le plan analytique, le livre se distingue par une écriture sobre et accessible, qui épouse parfaitement le caractère du personnage central. Le choix du silence comme fil conducteur apparaît particulièrement pertinent : il devient une forme d'éloquence, un langage à part entière, capable d'exprimer des convictions profondes sans recourir à de longs discours. L'auteur réussit ainsi à renverser une idée reçue selon laquelle seule la parole confère de la visibilité ou du pouvoir.

Cependant, on pourrait reprocher à l'ouvrage un certain manque de distance critique, le portrait dressé étant parfois empreint d'une admiration qui frôle l'idéalisation. Cette approche, bien que touchante, limite par moments la complexité du personnage, dont les éventuelles contradictions restent peu explorées.

L'éloquence du silence demeure toutefois un texte inspirant, porteur d'un message fort dans un contexte où la visibilité et l'exposition médiatique sont souvent valorisées. Il rappelle que l'influence véritable peut aussi s'exercer dans la retenue et la constance. En définitive, cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui s'intéressent aux parcours de vie authentiques et aux valeurs humaines fondamentales. Il constitue une invitation à redéfinir les critères de réussite et à reconnaître la puissance des engagements discrets.