Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire lève 110 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

En vue de faire face aux besoins de financement de son budget, la Côte d'Ivoire a levé le mardi 5 mai 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 110 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans.

Le Trésor Public ivoirien avait mis en adjudication un montant de 100 milliards de FCFA. En retour, il a reçu des investisseurs des soumissions globales de 168,690 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 168,69%.

Le montant des soumissions retenu est de 110 milliards de FCFA et celui rejeté à 58,690 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 65,21%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 4,01% pour les bons, 6,44% pour les obligations de 3 ans et 7,06% pour celles de 5 ans.

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L'émetteur s'engage à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 4 mai 2027. Le paiement des intérêts s'effectuera d'avance et précompté sur la valeur nominale des bons.

Il compte aussi rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 6 mai 2029 pour celles de 3 ans et au 6 mai 2031 pour celles de 5 ans.

Concernant le paiement des intérêts, il se fera annuellement au taux de 5,20% pour les obligations de 3 ans et 5,45% pour celles de 5ans et ce, dès la fin de la première année.