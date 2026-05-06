Madagascar: International tourism fair - L'Express de Madagascar devient la voix de la 12e édition

L'Express de Madagascar poursuit son engagement aux côtés de l'International Tourism Fair Madagascar (ITM). « Merci d'avoir choisi le journal L'Express de Madagascar comme journal du salon pour cette 12e édition », a indiqué dans son discours Haingo Ramahatra, directrice commerciale de L'Express de Madagascar, à l'endroit de l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM). C'était hier, à l'hôtel Radisson Blu à Ambodivona, lors de la seconde cérémonie de signature de partenariats où 20 partenaires et sponsors sont venus renforcer la mobilisation autour de l'événement.

L'Express de Madagascar est resté fidèle au rendez-vous, année après année, depuis la toute première édition de cet événement, il y a 12 ans. Cette présence ininterrompue ne s'est pas limitée à relayer l'événement. « Elle vise surtout à l'accompagner, le valoriser et lui offrir toute la visibilité qu'il mérite. Car au-delà de notre rôle d'information, nous avons une responsabilité : celle de mettre en lumière les initiatives qui font avancer notre pays. Le tourisme et l'artisanat sont des piliers essentiels du développement de Madagascar, et ce salon en est aujourd'hui l'une des vitrines les plus fortes.

Le renouvellement de ce partenariat n'est donc pas un simple geste formel. Il traduit une conviction partagée, une confiance construite au fil des années, et surtout une volonté commune de continuer à faire grandir cet événement», indique Haingo Ramahatra, qui a pris la parole au nom du Groupe Prey dont L'Express de Madagascar, la RTA, la Radio Tanà et Antsiva Radio font partie.

La 12e édition de l'ITM et la 3e édition de l'International Handicraft Fair Madagascar (IHM) se tiendront du 11 au 14 juin 2026 au CCI Ivato Antananarivo. Cet événement sera également marqué par l'Assemblée générale des Îles Vanille, prévue le jeudi 11 juin 2026. Cette rencontre régionale réunira une importante délégation des États membres des Îles Vanille, notamment l'île Maurice, La Réunion, les Seychelles, les Comores, Mayotte ainsi que le pays hôte, Madagascar.

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