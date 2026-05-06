Madagascar: Basketball 5X5/N1A - Les outsiders en embuscade

Après Antsirabe et Mahajanga, le championnat de Madagascar N1A livre une hiérarchie provisoire dominée par MB2ALL et RBC Boeny. Mais la phase finale pourrait tout bouleverser.

Après les étapes d'Antsirabe et de Mahajanga, la Fédération malgache de basketball (FMBB) a publié un classement provisoire des 12 équipes engagées, aussi bien chez les hommes que chez les dames. Une base de lecture utile, mais encore loin d'être définitive en attendant la phase finale prévue à Antananarivo, entre fin septembre et début octobre. À première vue, les grandes équipes caracolent en tête.

Le format de la compétition est désormais bien défini. Comme l'explique Hasina Fanantenanana Ramahandrimanana, président de la commission technique et de compétition auprès de la FMBB, les équipes issues des deux zones vont se retrouver dans une poule unique. Les formations du groupe A d'Antsirabe croiseront celles du groupe B de Mahajanga, avec à la clé un nouveau classement. Les quatre premiers accéderont au dernier carré, avant une finale qui désignera le champion de Madagascar 2026.

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« Les équipes d'Antsirabe et de Mahajanga seront regroupées dans une poule unique, chez les hommes comme chez les dames. Chaque formation affrontera celles de l'autre groupe pour établir un nouveau classement. À l'issue de ces confrontations, les quatre premières équipes se qualifieront pour les demi-finales, puis la finale désignera le champion de Madagascar 2026 », précise-t-il.

Sur le papier MB2ALL, GNBC, JEA, Ankaratra et BC Somava chez les dames, RBC, GNBC, MBC, Cospn et Ascut sont bien placés pour atteindre les phases à élimination directe. Sur le parquet masculin, les enseignements des phases 1 invitent à la prudence. RBC Boeny a dominé les débats en phase de poules à Mahajanga, enchaînant les victoires avec autorité.

Une hiérarchie fragile

Pourtant, cette domination n'a pas résisté à l'épreuve des matchs à élimination directe, avec une demi-finale manquée puis une nouvelle défaite lors de la rencontre pour la troisième place. À l'inverse, le COSPN, tenant du titre, a montré une capacité de réaction notable, transformant un faux pas initial en dynamique victorieuse jusqu'à la conquête de la Coupe de la Ligue. D'autres cadors sont en quête de repères. L'Ascut, référence historique du basketball national, marque le pas et devra élever son niveau de jeu pour espérer peser à Antananarivo. Même constat pour BCB Boeny, en difficulté malgré une éclaircie récente.

Chez les dames, la tendance semble plus lisible, mais tout aussi incertaine. La GNBC apparaît comme la formation la plus armée, forte de sa régularité et de sa cohésion collective. En face, MB2ALL n'affiche plus la même domination, affaibli par le départ de plusieurs joueuses cadres. Une redistribution des cartes qui profite à des équipes ambitieuses comme JEA Vakinakaratra ou BC Somava, désormais capables de rivaliser.

La phase finale s'annonce particulièrement ouverte. L'équilibre des forces, tant chez les hommes que chez les dames, laisse présager des confrontations serrées où aucun favori ne pourra se reposer sur ses acquis. Pour les spectateurs, cette incertitude est une promesse : celle de matchs disputés jusqu'au bout, où chaque détail pourrait faire basculer le destin d'un titre national.