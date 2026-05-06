Madagascar: Soins - Le navire-hôpital accoste à Toamasina

Mercy Ships est de retour à Madagascar. Le navire-hôpital Africa Mercy a accosté au port de Toamasina hier. Cela marque le lancement d'une nouvelle mission humanitaire dans le pays. Cette organisation non gouvernementale internationale revient pour poursuivre son action médicale.

Elle propose des soins chirurgicaux gratuits aux populations les plus vulnérables dans le cadre de l'édition 2026. Cette mission devrait bénéficier à plus de 1 200 personnes. Les patients bénéficiaires ont déjà été sélectionnés. « L'ouverture de l'hôpital à bord est prévue dans environ deux semaines, autour du 22 mai », selon une source. Le navire restera à Madagascar jusqu'en décembre 2026.

Il s'agit de la troisième mission consécutive depuis 2024 et de la sixième depuis la première intervention de l'organisation en 1996 à Madagascar. À bord de l'Africa Mercy, les équipes médicales vont réaliser gratuitement des interventions dans plusieurs spécialités, notamment la chirurgie maxillo-faciale, l'ophtalmologie, la chirurgie plastique reconstructive, l'orthopédie pédiatrique et la chirurgie générale.

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Depuis ses débuts dans le pays, Mercy Ships affirme avoir effectué plus de 7 500 interventions chirurgicales et près de 57 000 soins dentaires, selon un communiqué publié en février 2025. L'an dernier, plus de 1 300 opérations chirurgicales ont été réalisées.