Madagascar: Motorbije drag racing I - Victoire de Hasina Rakoto Noël

6 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La première manche du Motorbike Drag Racing, une course hors championnat réservée aux grosses cylindrées, s'est tenue dimanche sur le circuit de la base 213 à Arivonimamo, en marge de l'ouverture du championnat de Madagascar des runs. Le pilote de la Team MCM, Hasina Noel Rakoto, au guidon d'une BMW M1000RR, a franchi en premier la ligne d'arrivée des 400 m et remporte la victoire à la Super Finale.

Le chrono du vainqueur affichait 10"58 contre 11"42 du finaliste, Hery Famenontsoa Randrianarijaona, du club SBT, sur une S1000RR. Hasina Kely a été sacré dans la catégorie Sportive 1, réalisant un cumul de 21,067 sur les trois passages. Famen's totalise, quant à lui, 22,494. Rado Nirina, de Mekapro, sur Suzuki GSCR-1000, complète le podium de la SP1.

La victoire dans la catégorie Roadster est revenue à Rantoniaina Anjoanina Randrianarison, aux commandes d'une Yamaha MT-10SP, qui a réalisé le troisième meilleur cumul (23,086). Anjouh a défait, en petite finale, Haga Rabary Ranovona, de la Team Zulu, qui conduisait une Suzuki GSXR-1300 Hayabusa. Ny Tiavina Randrianjatovo et Jean Baptiste Rajaonson terminent respectivement deuxième et troisième en Roadster 1. Dans les autres catégories, Jeannot Chan s'impose sans opposition en R2, tandis qu'Ismaël Suleman Kassim décroche le titre en SP2. La prochaine course est prévue le 16 juillet, sur le même circuit.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.