Madagascar: Motorbije drag racing I - Victoire de Hasina Rakoto Noël

La première manche du Motorbike Drag Racing, une course hors championnat réservée aux grosses cylindrées, s'est tenue dimanche sur le circuit de la base 213 à Arivonimamo, en marge de l'ouverture du championnat de Madagascar des runs. Le pilote de la Team MCM, Hasina Noel Rakoto, au guidon d'une BMW M1000RR, a franchi en premier la ligne d'arrivée des 400 m et remporte la victoire à la Super Finale.

Le chrono du vainqueur affichait 10"58 contre 11"42 du finaliste, Hery Famenontsoa Randrianarijaona, du club SBT, sur une S1000RR. Hasina Kely a été sacré dans la catégorie Sportive 1, réalisant un cumul de 21,067 sur les trois passages. Famen's totalise, quant à lui, 22,494. Rado Nirina, de Mekapro, sur Suzuki GSCR-1000, complète le podium de la SP1.

La victoire dans la catégorie Roadster est revenue à Rantoniaina Anjoanina Randrianarison, aux commandes d'une Yamaha MT-10SP, qui a réalisé le troisième meilleur cumul (23,086). Anjouh a défait, en petite finale, Haga Rabary Ranovona, de la Team Zulu, qui conduisait une Suzuki GSXR-1300 Hayabusa. Ny Tiavina Randrianjatovo et Jean Baptiste Rajaonson terminent respectivement deuxième et troisième en Roadster 1. Dans les autres catégories, Jeannot Chan s'impose sans opposition en R2, tandis qu'Ismaël Suleman Kassim décroche le titre en SP2. La prochaine course est prévue le 16 juillet, sur le même circuit.