Afrique: Projet gazier GTA - 2,85 millions de tonnes de GNL produites, au-dessus des prévisions annuelles

Le projet gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA), développé conjointement par le Sénégal et la Mauritanie, enregistre des performances supérieures aux prévisions au premier trimestre 2026, selon un communiqué publié mardi par Kosmos Energy.

La production de gaz naturel liquéfié (GNL) est estimée à environ 2,85 millions de tonnes par an, dépassant la capacité nominale initialement fixée à 2,7 millions de tonnes annuelles.

Sur la période, la production nette du projet a atteint près de 17 000 barils équivalent pétrole par jour, soutenue par des conditions climatiques favorables et une amélioration progressive des opérations. Au total, 9,5 cargaisons de GNL ont été exportées durant les trois premiers mois de l'année, conformément aux prévisions des partenaires.

Pour l'ensemble de l'année 2026, les perspectives restent maintenues entre 32 et 36 cargaisons, avec un volume moyen d'environ 170 000 m³ par cargaison. Entre 8 et 9 cargaisons supplémentaires sont attendues au deuxième trimestre.

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Le projet GTA, conduit notamment par BP, PETROSEN et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures, poursuit également l'exploitation des condensats. Une première cargaison a été enlevée par BP au premier trimestre, tandis que deux autres sont prévues dans le courant de l'année par Kosmos Energy et les compagnies nationales.

Parallèlement à la montée en puissance de la phase 1, les partenaires avancent sur la Phase 1+, destinée à renforcer l'approvisionnement des marchés domestiques. À terme, entre 20 et 25 % de la production devraient être orientées vers le Sénégal et la Mauritanie afin de couvrir une partie des besoins énergétiques locaux.

Au Sénégal, cette dynamique s'accompagne du déploiement d'infrastructures, dont une centrale électrique terrestre en construction près de Saint-Louis. Un réseau de gazoducs, dont la mise en service est attendue vers la mi-2026, doit permettre d'acheminer le gaz du champ GTA vers le territoire national pour sa transformation en électricité.

Des accords de vente de gaz destinés aux marchés locaux sont également attendus dans le courant de l'année, dans un contexte où le Sénégal ambitionne de renforcer son indépendance énergétique et de mieux valoriser ses ressources naturelles.

Kosmos Energy indique par ailleurs viser une réduction significative des coûts d'exploitation du projet, avec une baisse attendue de plus de 50 % sur un an et de nouvelles diminutions envisagées à partir de 2027.