Maroc: Protection des droits des migrants - L'expérience du pays présentée à New York

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a mis en avant, lundi, son action en matière de protection et de promotion des droits des personnes en migration, à l'occasion du deuxième Forum international d'examen des migrations (FIEM), qui se tient au siège des Nations unies à New York.

Lors de cet événement qui se poursuit jusqu'au 8 mai avec pour objectif d'évaluer les progrès dans la mise en oeuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté en 2018 à Marrakech, la présidente du CNDH, Amina Bouayach, en sa qualité de présidente de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'Homme (GANHRI), conduit les délégations des institutions nationales des droits de l'Homme.

Intervenant à cette occasion, le directeur de la coopération et des relations extérieures du CNDH, Khalid Ramli, a indiqué que le Conseil se félicite de l'examen en cours des droits de l'Homme en matière de migration et demeure disposé à partager son expérience fondée sur le suivi et la mise en oeuvre des normes internationales énoncées dans le Pacte mondial sur les migrations.

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Il a rappelé que le Conseil a oeuvré, durant les dernières années, en faveur de l'élaboration d'un cadre juridique en matière de migration et d'asile conforme à la Constitution marocaine et aux obligations internationales et s'est attelé au traitement des griefs des migrants et des réfugiés par le biais de ses mécanismes régionaux, en collaboration avec les acteurs concernés.

L'accent a été mis également sur le renforcement du respect des normes internationales à travers des discussions avec les partenaires onusiens et africains, ainsi que sur le suivi effectif sur le terrain pour garantir le respect des droits humains dans la gestion des frontières, a relevé M. Ramli.

Il a en outre relevé que le Conseil a focalisé aussi sur le partage d'expériences avec les institutions africaines, notamment en période de crise, ainsi que sur le soutien au renforcement des capacités des institutions nationales africaines dans les domaines des migrations et de l'accès aux droits.

De même, le CNDH a oeuvré pour le renforcement de la coopération internationale et contribué aux rapports des Nations unies sur les migrations, tout en élaborant des rapports et des études mettant en lumière les droits des personnes en déplacement.

Le Conseil a également réalisé une étude sur l'accès des étrangers à la justice et formulé des recommandations concrètes pour l'améliorer, a conclu M. Ramli.

Représenté par sa présidente, le Conseil national des droits de l'Homme préside le Groupe de travail africain sur les migrations, qui fait partie du Réseau des institutions nationales africaines des droits de l'Homme.

En avril 2025, le Conseil a accueilli la cérémonie de signature d'un accord-cadre sans précédent entre le Comité des Nations unies sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) et le Réseau des institutions nationales africaines des droits de l'Homme. La signature a eu lieu dans le cadre d'une réunion Afrique-ONU ayant pour thème "Vers des politiques migratoires fondées sur les droits de l'Homme".