Maroc: L'Agence Bayt Mal Al-Qods lance la 2e phase d'un programme de formation au profit des commerçants maqdessis

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a lancé lundi la deuxième phase de son programme de formation intitulé "Compétence professionnelle en import et export", en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie arabe d'Al-Qods.

Cette session, organisée au siège de la Chambre dans la localité d'Al-Ram, au nord d'Al-Qods, vise à renforcer les capacités des commerçants maqdessis, en particulier les jeunes et les porteurs de petits projets. Le programme a pour objectif aussi d'accompagner ces opérateurs face aux mutations des réglementations et des procédures douanières, afin de réduire les pertes financières et de limiter leur recours à l'intermédiation.

Les participants bénéficient d'une formation spécialisée portant notamment sur la chaîne de valeur, la gestion des opérations, la logistique et les exigences de l'export, ainsi que les mécanismes d'accès aux marchés.

Ces formations interviennent dans un contexte marqué par plusieurs défis pour l'économie d'Al-Qods, notamment la prédominance des produits israéliens, l'afflux de marchandises de faible qualité et les contraintes imposées aux points de passage, entraînant des coûts élevés et des retards dans l'acheminement des marchandises.

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Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la section d'Al-Ram de la Chambre de commerce et d'industrie arabe d'Al-Qods, Mouhannad Yaïch, a souligné que ces formations constituent un levier important pour l'autonomisation des commerçants maqdessis, précisant qu'elles permettent l'acquisition de connaissances pratiques relatives aux conditions d'importation et aux cadres juridiques en vigueur, qu'ils soient palestiniens ou imposés par les autorités d'occupation.

Le programme cible les nouveaux entrepreneurs et les commerçants expérimentés, dans un secteur en constante évolution, a-t-il précisé, souhaitant qu'il favorise le recours à l'importation directe. Il a, en outre, salué le soutien constant de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à la ville d'Al-Qods et à ses commerçants, ainsi que ses actions en faveur du renforcement de l'économie maqdessie.

De son côté, le conseiller et expert douanier, Hussein Al-Dik, a affirmé que cette formation offre un savoir appliqué sur les procédures de dédouanement, notamment pour les marchandises transitant par le côté israélien, notant que les participants sont formés sur les tarifs douaniers, les certificats d'origine ainsi que les taxes et redevances.

M. Al-Dik a également relevé que le contrôle des ports et des points de passage contraint les commerçants maqdessis à recourir à des transitaires israéliens, soulignant l'importance de maîtriser ces procédures pour éviter les pertes et les abus.

Pour sa part, le directeur exécutif du Conseil des chargeurs palestiniens, Ihab Al-Barghouthi, a indiqué que le Conseil oeuvre, en partenariat avec l'Agence et les Chambres de commerce, à élargir la base des bénéficiaires et à ouvrir de nouveaux débouchés. Il a notamment évoqué les opportunités offertes par le marché marocain, à travers le renforcement des échanges commerciaux.

Un participant à la formation, Amide Charaf, gérant d'une entreprise de machines à Bir Nabala, a exprimé son ambition d'acquérir des compétences pratiques lui permettant de mieux maîtriser les opérations d'importation.

A cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, Mohamed Salem Cherkaoui, a déclaré que ces programmes s'inscrivent dans une vision intégrée visant à renforcer l'économie maqdessie et à l'intégrer dans les chaînes de valeur modernes.

Cette stratégie repose sur trois axes principaux, à savoir le marketing digital via la plateforme "Dalala", l'accompagnement technique et le soutien à l'innovation à travers l'incubateur "BMAQ Innovation Hub", a-t-il noté.

M. Cherkaoui a souligné que l'Agence oeuvre à ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour les entreprises maqdessies, notamment en renforçant leur présence sur les marchés extérieurs, en particulier dans les pays de l'Organisation de la coopération islamique.

La maîtrise des procédures douanières et juridiques constitue un pilier essentiel pour renforcer la résilience économique d'Al-Qods, a-t-il ajouté.

A rappeler que l'Agence avait lancé la première phase de ce programme en février dernier, dans le cadre d'un accord de coopération signé en décembre 2025 avec la Chambre de commerce et d'industrie arabe d'Al-Qods.