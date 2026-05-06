Afrique: Maroc-Luxembourg - Des relations économiques en constante progression

Les relations économiques entre le Maroc et le Luxembourg sont en constante progression, même si elles n'ont pas encore atteint tout leur potentiel, a indiqué le ministre luxembourgeois de l'Economie, des PME, de l'Energie et du Tourisme, Lex Delles.

Cette dynamique repose sur une complémentarité claire entre les deux économies, le Maroc s'affirmant comme une plateforme d'accès aux marchés africains, tandis que le Luxembourg joue le rôle de porte d'entrée vers l'Europe et de hub financier, a expliqué M. Delles dans une interview à la MAP.

Optimiste quant aux perspectives de développement des relations économiques bilatérales, le ministre a assuré que celles-ci sont réelles et reposent avant tout sur une intensification des échanges entre entreprises, en particulier les PME, ainsi que sur une meilleure exploitation des cadres de coopération existants, qu'ils soient institutionnels, économiques ou financiers.

L'enjeu pour les prochaines années, a-t-il dit, sera surtout de transformer les opportunités identifiées en projets structurés et durables, portés par des acteurs économiques engagés et accompagnés dans la durée, relevant que c'est précisément dans cette logique pragmatique et orientée vers des résultats concrets que s'inscrit la coopération entre le Maroc et le Luxembourg.

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S'agissant de la mission économique luxembourgeoise de haut niveau qui se tient du 4 au 7 mai, M. Delles, qui est à la tête de cette délégation composée de vingt entreprises opérant dans divers secteurs d'activité, a affirmé que le but de cette opération est avant tout de consolider les liens existants entre les entreprises luxembourgeoises et marocaines et de favoriser des mises en relation directes, ciblées et qualifiées entre acteurs économiques, afin de créer un cadre propice à l'émergence de partenariats concrets.

Cette mission a également pour objectif d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération, notamment dans des secteurs en forte croissance tels que les infrastructures, l'industrie, les technologies ou les services, où des complémentarités existent clairement entre les deux écosystèmes, a-t-il ajouté.

Concrètement, il s'agit de renforcer les partenariats entre entreprises, en particulier entre PME, afin de favoriser des projets communs créateurs de valeur, sans mettre l'accent sur un secteur en particulier, a poursuivi le ministre, soutenant que le but est de transformer les échanges entre entreprises en coopérations durables, fondées sur la complémentarité des deux économies et orientées vers des résultats concrets.

M. Delles a souligné à cet égard que l'enjeu essentiel réside dans l'après-mission, l'ambition étant de mettre en place les bases d'un suivi structuré, en s'appuyant notamment sur le Luxembourg Trade and Investment Office de Casablanca et sur les partenaires institutionnels comme la Chambre de commerce du Luxembourg, afin de concrétiser les échanges engagés.