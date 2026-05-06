Madagascar: 67 HA - L'axe Vatobe rouvre à la circulation

La portion reliant Vatobe à Coco Plastique, aux 67 Ha, est de nouveau ouverte à la circulation. Fermée pour des travaux de bétonnage, cette voie a été rouverte mardi soir.

Habituellement difficile à emprunter durant la saison des pluies en raison de la montée des eaux, ce tronçon est désormais plus stable, permettant une circulation plus fluide et sécurisée. Le chantier, financé par le Fonds routier, a été lancé en avril pour une durée d'environ un mois. Par ailleurs, la fermeture temporaire de cette rue, liée aux travaux de réhabilitation, a entraîné des déviations pour les usagers. Le tronçon concerné s'étend de la place dite Vatobe, aux 67 Ha, jusqu'à la place dite Coco Plastique, à Andohatapenaka.

« Espérons que cette infrastructure puisse durer, afin que les problèmes d'antan ne reviennent plus dans notre quartier et que les travaux puissent se poursuivre sur d'autres axes », souhaite Onja Nantenaina, une résidente des 67 Ha. De son côté, le ministère des travaux publics affirme que les travaux se poursuivent également sur plusieurs axes du quartier, notamment Vatobe-arrêt bus 33, et Jovena vers la Poste 67 Ha, afin d'améliorer l'accessibilité et de désengorger cette zone très fréquentée.

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Des perturbations temporaires de la circulation sont à prévoir durant la poursuite des travaux, prévient le ministère. Un dispositif de régulation est mis en place avec l'appui des Forces de l'ordre pour encadrer le trafic et limiter les désagréments.