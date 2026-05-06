Madagascar: Karaté/Analamanga - La ligue vise le renforcement technique des athlètes

La ligue de karaté-do d'Analamanga lance officiellement la saison les 9 et 10 mai à Ankorondrano, avec près de 600 athlètes attendus, des moins de 14 ans aux vétérans. Pour marquer ce lancement, une conférence de presse s'est tenue mardi à Antsakaviro, en présence de la fondation HV (Hematlal Veljee) et le groupe JCR Vaniala comme sponsors officiels de l'événement.

La saison 2026 de karaté-do démarrera sous le signe de la structuration du renforcement technique et de la préparation de la relève. Selon Patrick Marie Andriamihaja, vice-président de la ligue, l'événement vise à « hausser le niveau technique des jeunes pratiquants tout en mettant en avant une dimension éducative, car au-delà du sport, il s'agit de former des citoyens responsables dès le plus jeune âge », souligne-t-il.

Partenaire fidèle, la fondation HV entame sa troisième année de collaboration avec la ligue de karaté-do d'Analamanga. Sa représentante, Shekinah Andriamanarivo, directrice des relations publiques explique : « La fondation HV contribue à promouvoir le "Vita Malagasy". Le karaté est soutenu, car comme tous les sportifs, ses pratiquants valorisent la discipline et mettent en valeur le talent malgache ». De son côté, le groupe JCR Vaniala apporte un soutien axé sur le bien-être physique et mental, à travers des compléments non dopants et soins de récupération.

« Vaniala apporte un soutien mental et énergétique grâce à des compléments alimentaires qui ne sont pas des stimulants et ne présentent aucun risque lors des tests antidopage. Un accompagnement physique est également assuré à travers des massages, permettant de réduire le stress et les courbatures », confie Landy Rajaonarivo, directrice générale du groupe JCR Vaniala. Le fait marquant de cette ouverture officielle est la première participation des enfants de moins de 10 ans à une compétition officielle durant deux jours.

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