Madagascar: Concert - Zakai en tête d'affiche à Cologne

Le rappeur malgache Zakai se produira le 24 mai à Cologne, en tête d'affiche de la 4e édition de Spass Gasy, un rendez-vous de la diaspora malgache en Europe.

La diaspora malgache s'apprête à se retrouver le 24 mai à Cologne, où Zakai est attendu pour la 4e édition de Spass Gasy. Organisé par Mah'Event durant le week-end de Pentecôte, l'événement associe musique, sport et activités culturelles. Tête d'affiche de cette édition, l'artiste évoque « une invitation motivante» et souligne son attachement au public allemand. Il annonce un spectacle « travaillé », destiné à la fois aux connaisseurs et à un nouveau public. « Je prépare un vrai show pour ceux qui me connaissent déjà, et livrerai mon histoire pour ceux qui vont me découvrir », indique-t-il, avec l'ambition de « transmettre de l'inspiration » aux plus jeunes.

La soirée, prévue au Tivoli Club, réunira également plusieurs artistes de la scène malgache en Europe. Les DJ Kradeejay et DJ El Rico accompagneront la performance principale, tandis que Jordy assurera la première partie. L'ensemble vise une programmation intergénérationnelle.

Attente du public

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En amont, Spass Gasy organisera, les 23 et 24 mai à Bonn, un programme d'activités dans un gymnase, comprenant tournois de basketball, animations, prestations artistiques et stands de gastronomie malgache. L'événement accueillera notamment l'équipe de Madagaslam et plusieurs artistes locaux.

Selon Mahefatiana Rajoharison, fondateur de Mah'Event et président de Spass Gasy, le choix de Zakai répond à une attente du public : « Il figure parmi les artistes malgaches les plus appréciés en Allemagne.» L'objectif affiché est de rassembler la communauté malgache en Europe, en particulier les jeunes.

Originaire de Madagascar, Zakai débute sa carrière en 2016 avec le titre « Aza matory », inspiré de ses premières expériences musicales à Strasbourg. Influencé par les sonorités malgaches, il développe un style mêlant rap egotrip, textes engagés et mélodies accessibles. Son écriture s'appuie sur des éléments autobiographiques. Parmi ses prestations marquantes figure un concert au stade Barea aux côtés d'artistes tels que La Fouine et Gazo. Il poursuit aujourd'hui son développement sur la scène malgache tout en visant une percée sur le marché français, avec l'objectif de vivre de sa musique.