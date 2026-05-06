Madagascar: Drogue - Trois suspects arrêtés pour trafic d'héroïne

6 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Dimanche matin, vers 9 heures, un couple a été arrêté à Ambohipo par la Police nationale. L'homme, âgé de 25 ans, et son épouse sont soupçonnés de complicité dans la détention et la vente de stupéfiants. Lors de leur interpellation, les policiers ont découvert chez eux du matériel en lien direct avec le trafic de drogue. Tous deux ont été conduits au commissariat du 2e arrondissement d'Ambohijatovo pour la poursuite des investigations.

Cette arrestation fait suite à une opération menée la veille, le 2 mai, à Miandrarivo Ambanidia. Les éléments du même commissariat ont alors appréhendé un individu impliqué dans la vente et la possession d'héroïne. L'intervention a été déclenchée grâce aux informations fournies par un citoyen. La fouille de son domicile a permis de saisir des sachets contenant de la drogue ainsi que des équipements destinés à son stockage. Le suspect a reconnu qu'il se livrait au commerce de cette substance prohibée. La propagation et la consommation de drogues dures constituent une menace grave pour la jeunesse.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.