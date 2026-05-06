Madagascar: Drogue - Trois suspects arrêtés pour trafic d'héroïne

Dimanche matin, vers 9 heures, un couple a été arrêté à Ambohipo par la Police nationale. L'homme, âgé de 25 ans, et son épouse sont soupçonnés de complicité dans la détention et la vente de stupéfiants. Lors de leur interpellation, les policiers ont découvert chez eux du matériel en lien direct avec le trafic de drogue. Tous deux ont été conduits au commissariat du 2e arrondissement d'Ambohijatovo pour la poursuite des investigations.

Cette arrestation fait suite à une opération menée la veille, le 2 mai, à Miandrarivo Ambanidia. Les éléments du même commissariat ont alors appréhendé un individu impliqué dans la vente et la possession d'héroïne. L'intervention a été déclenchée grâce aux informations fournies par un citoyen. La fouille de son domicile a permis de saisir des sachets contenant de la drogue ainsi que des équipements destinés à son stockage. Le suspect a reconnu qu'il se livrait au commerce de cette substance prohibée. La propagation et la consommation de drogues dures constituent une menace grave pour la jeunesse.