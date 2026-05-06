Madagascar: Courts circuits 2026 - Kuro Hime met le cap sur le Bénin

La jeune cinéaste malgache Kuro Hime intègre la résidence d'écriture panafricaine Courts Circuits 2026 au Bénin avec son court métrage prometteur.

Une avancée décisive pour une voix émergente du cinéma malgache. Avec « La Petite Maison Blanche », Kuro Hime s'impose dans la sélection officielle de la résidence d'écriture panafricaine Courts Circuits 2026, un programme exigeant porté notamment par une émission dédiée aux courts-métrages diffusée sur Canal+ Madagascar et un appel à projets à l'échelle du continent. Retenue parmi plus de 150 candidatures issues de toute l'Afrique francophone et d'ailleurs, la réalisatrice figure parmi les six projets sélectionnés pour « la qualité de leur écriture, la singularité de leur regard et leur fort potentiel de développement ».

Face à cette reconnaissance, la cinéaste adopte une posture lucide et mesurée. « Je suis toujours reconnaissante jusqu'ici, parce que même moi, je suis un peu étonnée de mon parcours », confie-t-elle. Elle tempère toutefois toute idée d'aboutissement : « Honnêtement, je ne considère pas encore le mot "réussir" pour l'instant ». Bien que son film ait bénéficié du soutien du

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«First Step Fund » de MADAFILMLAB, le processus reste en cours. « On a encore beaucoup de choses à arranger », précise-t-elle, soulignant que cette résidence constitue une étape clé pour « bien structurer » son récit. Son ambition demeure intacte : « Je considérerai avoir réussi quand je serai sur le tapis rouge d'un festival de cinéma avec ce film ».

Prévue du 15 au 29 juin 2026 à Grand-Popo, au Bénin, cette résidence immersive de deux semaines ambitionne de « faire émerger des voix fortes, accompagner des récits ancrés dans les réalités du continent et créer un espace exigeant de développement pour les talents africains». Un cadre structurant qui permettra à Kuro Hime de consolider son projet dans une dynamique professionnelle et panafricaine.

D'une durée estimée à 15 minutes, « La Petite Maison Blanche » est un court métrage de fiction inspiré en partie de faits réels issus d'entretiens. Il raconte l'histoire d'un jeune garçon vivant dans un village de montagne à Madagascar, marqué par des habitations traditionnelles en argile rouge et toits de paille. L'équilibre de ce quotidien est bouleversé lorsque son père introduit une épicerie à l'architecture moderne et à la couleur vive. Face à ce changement, l'enfant traverse une phase de perturbation avant de l'accepter en le représentant à travers un dessin. À travers une narration épurée, le film explore les thématiques du changement, de l'identité et de l'adaptation.