Afrique: Mondial FIBA 2027 - Le Sénégal désigné hôte de la 3e fenêtre des éliminatoires

Le Sénégal a été choisi pour accueillir la troisième fenêtre des éliminatoires africaines de la Coupe du monde de basket FIBA 2027, une nouvelle qui confirme le rôle central du pays dans l'organisation du basket continental.

Selon les décisions prises par la FIBA Afrique, le pays partagera l'organisation de cette phase avec l'Angola et le Cameroun. Cette fenêtre de qualification se tiendra du 2 au 5 juillet 2026.

À Dakar, les rencontres concerneront le groupe B, composé du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo et de Madagascar. Un groupe relevé où chaque match pourrait peser lourd dans la course à la qualification pour le Mondial prévu au Qatar.

Cette désignation s'inscrit dans la continuité des précédentes organisations réussies du Sénégal, qui avait déjà accueilli une fenêtre des éliminatoires en février 2026. Le pays confirme ainsi sa capacité à organiser des compétitions internationales majeures et à offrir un cadre compétitif aux sélections africaines.

Pour les Lions du Sénégal, évoluer à domicile représente un avantage important dans une phase décisive des qualifications. Portée par son public, la sélection nationale tentera de se rapprocher un peu plus d'une qualification pour le rendez-vous mondial.