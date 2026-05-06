Afrique: Mondial FIBA 2027 - Le Sénégal désigné hôte de la 3e fenêtre des éliminatoires

6 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Sénégal a été choisi pour accueillir la troisième fenêtre des éliminatoires africaines de la Coupe du monde de basket FIBA 2027, une nouvelle qui confirme le rôle central du pays dans l'organisation du basket continental.

Selon les décisions prises par la FIBA Afrique, le pays partagera l'organisation de cette phase avec l'Angola et le Cameroun. Cette fenêtre de qualification se tiendra du 2 au 5 juillet 2026.

À Dakar, les rencontres concerneront le groupe B, composé du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo et de Madagascar. Un groupe relevé où chaque match pourrait peser lourd dans la course à la qualification pour le Mondial prévu au Qatar.

Cette désignation s'inscrit dans la continuité des précédentes organisations réussies du Sénégal, qui avait déjà accueilli une fenêtre des éliminatoires en février 2026. Le pays confirme ainsi sa capacité à organiser des compétitions internationales majeures et à offrir un cadre compétitif aux sélections africaines.

Pour les Lions du Sénégal, évoluer à domicile représente un avantage important dans une phase décisive des qualifications. Portée par son public, la sélection nationale tentera de se rapprocher un peu plus d'une qualification pour le rendez-vous mondial.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.