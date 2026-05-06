Tunisie: L'inflation à 5,5 % en avril 2026, une hausse jugée « conjoncturelle » par l'INS

En dépit de la hausse, plus ou moins légère, des prix alimentaires, l'Institut National de la Statistique (INS) se veut rassurant sur la trajectoire de l'inflation à moyen terme affirmant que ceci demeure conjoncturel.

En effet, intervenant ce mercredi 06 mai 2026 sur les ondes de Diwan FM, Elyès El Asmi, directeur central des statistiques de la conjoncture à l'INS, est revenu sur les derniers chiffres de l'inflation. Le taux s'étant établi à 5,5 % pour le mois d'avril 2026, a marqué une pression persistante sur le pouvoir d'achat des ménages, a pourtant été jugé comme une hausse conjoncturel par le représentant de l'INS.

La flambée des produits frais en cause

Selon le responsable, cette dynamique inflationniste est principalement tirée par le renchérissement des produits alimentaires de base, notamment les légumes et les fruits. Toutefois, M. El Asmi a souligné que cette poussée conjoncturelle sera suivie par des mesures de régulation afin de stabiliser les prix et ramener l'inflation sous contrôle.

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Le directeur a rappelé que l'indice de l'inflation repose sur le suivi rigoureux de 1 200 articles (santé, transport, culture, alimentation, etc.) sur une année glissante. Il a tenu à clarifier une confusion fréquente : « un ralentissement de l'inflation signifie que les prix augmentent moins vite, et non pas qu'ils diminuent », a-t-il indiqué d'un ton pédagogue.

Les données publiées, indique-t-il, révèlent une stabilisation avec 5,5 % en avril 2026 comparativement avec le mois d'avril 2025 où l'inflation a été de 5,6 %. Jusque-là, l'économie tunisienne semble maintenir un cap de résistance malgré les fluctuations des prix des produits de grande consommation. Une résistance que les Tunisiens soutiennent et redemandent...