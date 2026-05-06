Tunisie: Kairouan - Un délégué régional tente de sauver un citoyen qui veut s'immoler

6 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La délégation de Sbikha, dans le gouvernorat de Kairouan, a été le théâtre, mercredi, d'un incident grave impliquant un citoyen originaire de la région de Sardiana, qui a agressé violemment le délégué après que ce dernier est intervenu pour l'empêcher de s'immoler par le feu.

Selon le délégué de la région, Abdelwahab Abdelkader, l'individu se trouvait dans un état de grande agitation. Il s'est aspergé d'essence devant le siège de la délégation avant de tenter d'y mettre le feu. Le responsable local est parvenu à lui arracher le briquet à temps, évitant ainsi un drame.

Le délégué a ajouté que, malgré les tentatives d'apaisement et son engagement à examiner le problème soulevé, l'homme a poursuivi son comportement violent. Il a notamment versé de l'essence sur le délégué avant de l'agresser physiquement avec violence, le faisant chuter au sol, jusqu'à l'intervention des agents de la délégation pour maîtriser la situation.

À l'origine de cet incident, un litige lié à des travaux engagés par la municipalité de Sbikha pour la réhabilitation d'un chemin agricole. Le citoyen réclamait l'extension des travaux afin d'inclure la route menant à son domicile.

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