Tunisie: Derby EST-CA - Le Club Africain s'absente de la réunion du ministère des Sports

6 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les représentants du Club Africain n'ont pas assisté à la réunion organisée ce mercredi au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette séance de travail était spécifiquement dédiée à l'apaisement des tensions et à la sécurisation du climat sportif avant le choc très attendu contre l'Espérance Sportive de Tunis (EST), prévu ce dimanche 10 mai.

Dans ce contexte, le président du club de Bab Jedid, le Dr Mohsen Trabelsi, a présenté ses excuses dès ce matin, justifiant son absence par des engagements professionnels impératifs.

La réunion, qui s'est prolongée durant plus de deux heures, a vu la participation du président de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), Moez Nasri, de son vice-président Hussein Jenayah, ainsi que du président de l'Espérance, Hamdi Meddeb. Plusieurs hauts cadres sécuritaires étaient également présents pour coordonner l'organisation de cette rencontre capitale.

 

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