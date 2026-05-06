Tunisie: Face au boom des seniors - Le pays vieillit, mais n'est pas encore « vieille »

6 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Tunisie connaît actuellement une hausse du nombre de personnes âgées, sans pour autant avoir atteint le stade du vieillissement démographique avancé, a indiqué Hassan Kassar l'enseignant en démographie et en sciences sociales à la Faculté du 9 Avril.

Intervenant ce mercredi 6 mai 2026 sur les ondes de la radio nationale, il a précisé que la Tunisie atteindra ce stade d'ici 15 ans, avec une proportion de personnes âgées comparable à celle observée en Europe.

Le spécialiste a insisté sur la nécessité pour l'État de prendre en compte cette évolution dès à présent et de se préparer à une nouvelle réalité démographique.

Par ailleurs, il a souligné que la femme tunisienne a contribué à transformer les équilibres traditionnels du modèle démographique du pays. Selon lui, la Tunisie fait désormais face à un nouveau modèle marqué par une baisse des naissances à un niveau insuffisant pour assurer le renouvellement des générations, un recul notable du mariage et une augmentation relative des divorces.

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Concernant le marché du travail, Hassan Kassar estime qu'il n'existe pas véritablement un problème de chômage en Tunisie, mais plutôt une problématique liée à la restructuration du marché de l'emploi.

Il a ajouté que 55 % des actifs évoluent dans le secteur informel, sans contribuer aux caisses sociales, ce qu'il considère comme une situation préoccupante nécessitant une attention particulière. Il a ainsi appelé à l'intégration de ces travailleurs dans le secteur formel.

Enfin, l'universitaire a affirmé que la présence des Africains subsahariens en Tunisie ne modifiera pas la structure démographique du pays, du moins pas avant 200 ans et dans des proportions limitées. Il a toutefois souligné que la Tunisie aura besoin de cette main-d'oeuvre dans plusieurs secteurs, notamment le bâtiment, la restauration, les services domestiques et l'agriculture, estimant qu'elle constituera une force de travail essentielle à l'avenir.

 

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