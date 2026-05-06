Tunisie: Paiement mobile au pays - La BCT crée un label unique baptisé 'TUNPAY'

6 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Un label national unique, « TUNPAY », a été instauré par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et en concertation avec la Société Monétique Tunisie (SMT), en sa qualité de gestionnaire du système de paiement mobile en Tunisie. L'objectif est d'unifier son identité visuelle, faciliter l'identification de ses points d'acceptation et de renforcer la confiance de ses utilisateurs.

D'après une note publiée le 5 mai 2026 par la BCT et adressée aux banques, à l'office national des postes et aux établissements de paiement, ce label incarne l'innovation, la sécurité et l'accessibilité du paiement mobile en Tunisie, au service d'un écosystème moderne, inclusif et durable.

À cet effet, les émetteurs de wallets mobiles à savoir, les banques, la Poste et les établissements de paiement, sont invités à adopter ce label comme « identité visuelle nationale » et à le déployer sur l'ensemble de leur réseau, en l'intégrant à leurs canaux et supports digitaux, ainsi, qu'au niveau de tous leurs points d'acceptation (commerçants, agences et agents de paiement).

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« Afin d'assurer une diffusion structurée de ce label auprès du public, son déploiement doit s'accompagner d'une communication ciblée valorisant « TUNPAY »comme un repère de confiance, de simplicité et de fiabilité », a précisé l'institut d'émission .

Et de poursuivre que l'adoption et la promotion concertée de ce label constituent un levier essentiel pour renforcer la confiance des utilisateurs et accélérer l'adoption du paiement mobile à l'échelle nationale.

La BCT a fait savoir, en outre, que l'instauration du label « TUNPAY » s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de développement des paiements digitaux, tout en oeuvrant à la promotion et à la généralisation des usages du paiement digital, notamment, à travers le déploiement du paiement mobile.

 

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