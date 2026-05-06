Congo-Kinshasa: Comment promouvoir autrement la Francophonie ?

6 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le français est la langue officielle, constitutionnelle et le pilier de l'administration, de l'enseignement, d'ouverture dans le monde et de l'unité nationale en RDC. En effet, la RDC est reconnue comme le premier pays francophone par le nombre de sa population.

Et pour promouvoir la francophonie, diverses activités sont organisées tant par les institutions de l'État que par les structures privées. C'est dans ce contexte que

l'on peut intégrer le projet Exhaler qui est une initiative culturelle, stratégique et humaniste, dédiée à la célébration et la promotion de l'excellence francophone.

Comment peut-on évaluer l'apport et l'impact de ce genre d'évènements dans la promotion de la francophonie ?

Comment renforcer l'usage du français tout en valorisant notre diversité culturelle ?

Quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer dans la promotion de la langue française aujourd'hui ?

Godbless Namasia, opérateur culturel et porteur du projet Exhaler en parle avec Jocelyne Musau dans Okapi Service.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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