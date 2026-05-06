Congo-Kinshasa: Face aux urgences, sommes-nous suffisamment formés aux gestes qui sauvent ?

6 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un accident de circulation, un malaise soudain, un enfant qui s'étouffe...

Dans ces situations d'urgence, les premières minutes sont souvent décisives pour sauver une vie.

Pourtant, face à ces événements, beaucoup de personnes ne savent pas toujours que faire, par manque de formation ou par peur de mal agir.

Et pourtant, des gestes simples peuvent faire la différence avant l'arrivée des secours.

La Journée internationale de la Croix-Rouge est célébrée chaque 8 mai à travers le monde.

À cette occasion, nous nous posons cette question :

Face aux urgences, sommes-nous suffisamment formés aux gestes qui sauvent ? Et comment développer cette culture du secourisme au sein de la population

congolaise ?

Matthieu Musepulu, Conseiller national en charge de développement des ressources à la croix rouge de la RDC et Eugène Nkuyi, chef de centre national de

formation à la croix Rouge RDC en parlent avec Jocelyne Musau dans Okapi Service.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.