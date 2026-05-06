Congo-Kinshasa: Face aux urgences, sommes-nous suffisamment formés aux gestes qui sauvent ?

Un accident de circulation, un malaise soudain, un enfant qui s'étouffe...

Dans ces situations d'urgence, les premières minutes sont souvent décisives pour sauver une vie.

Pourtant, face à ces événements, beaucoup de personnes ne savent pas toujours que faire, par manque de formation ou par peur de mal agir.

Et pourtant, des gestes simples peuvent faire la différence avant l'arrivée des secours.

La Journée internationale de la Croix-Rouge est célébrée chaque 8 mai à travers le monde.

À cette occasion, nous nous posons cette question :

Face aux urgences, sommes-nous suffisamment formés aux gestes qui sauvent ? Et comment développer cette culture du secourisme au sein de la population

congolaise ?

Matthieu Musepulu, Conseiller national en charge de développement des ressources à la croix rouge de la RDC et Eugène Nkuyi, chef de centre national de

formation à la croix Rouge RDC en parlent avec Jocelyne Musau dans Okapi Service.