Tunisie: Compléments alimentaires - Le syndicat des pharmaciens privés auditionné, demain, à l'ARP

La Commission de la santé, des affaires de la femme, de la famille, des affaires sociales et des personnes handicapées à l'Assemblée des représentants du peuple auditionnera, demain jeudi, le Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées au sujet d'une proposition de loi présentée par 10 députés et portant sur l'industrie des compléments alimentaires.

Ce projet de loi prévoit un ensemble de dispositions visant à organiser le secteur de la fabrication des compléments alimentaires en Tunisie et à définir des normes de qualité afin de garantir la fiabilité des produits disponibles sur le marché. Ces normes couvrent notamment les processus de fabrication, d'emballage, de stockage, de conservation, de transport et de distribution, ainsi que l'obligation de fournir des informations claires et exactes aux consommateurs.

Composé de 54 articles, le texte s'applique à l'ensemble des intervenants de la chaîne de production des compléments alimentaires, y compris les entreprises et établissements chargés de leur fabrication, ainsi que les sociétés et particuliers qui les commercialisent ou les achètent en ligne via des plateformes de commerce électronique.

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Selon le document explicatif, cette initiative législative vise à protéger le tissu industriel national face aux menaces liées au flou et à l'absence d'un cadre juridique régissant ce secteur. Elle entend également lever les obstacles entravant son développement et le prémunir contre les intervenants informels, en fixant des règles claires d'accès au marché. Le texte ambitionne en outre d'offrir aux investisseurs tunisiens des garanties conformes au nouveau Code de l'investissement, afin de stimuler davantage les investissements et de conquérir de nouveaux marchés à l'export.