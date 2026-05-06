Afrique: Examen d'Etat au Nord-Kivu - Calvaire des finalistes de Buabo après délocalisation de leur centre

6 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Participer aux épreuves préliminaires de l'Examen d'Etat est un véritable parcours du combattant pour les finalistes du centre de Buabo dans le territoire de Masisi au Nord-Kivu. Depuis le début de ces épreuves, lundi 5 mai, plusieurs d'entre eux doivent parcourir 24 kilomètres à pied, aller-retour, chaque jour pour rejoindre leur nouveau centre d'examen situé à Masisi-Centre.

Ceux qui ont la chance d'avoir des proches à Masisi-Centre y sont hébergés le temps des épreuves.

Initialement installé à Buabo, leur centre a été délocalisé en urgence à la veille des épreuves vers l'Institut de Masisi, à cause de l'insécurité dans leur village.

Pour l'inspecteur Raymond Batende, cette situation est déplorable. Il indique que, sur les 249 candidats initialement inscrits, seuls 159 ont pu se présenter au centre de passation d'épreuves :

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