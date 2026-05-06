Tunisie: Drame à Venise - Un jeune tunisien meurt en se noyant

Le drame a frappé la ville de Venise ce mardi. Un ressortissant tunisien de 25 ans, originaire de la délégation de Chebika dans le gouvernorat de Kairouan, a perdu la vie par noyade, comme l'a confirmé Chokri Dahesh, directeur de la radio EURO Maghreb.

Selon les précisions apportées par M. Dahesh, le jeune homme se trouvait en Italie en situation irrégulière. Souffrant d'un handicap à la main et ne sachant pas nager, la victime a fait une chute accidentelle dans les eaux de la cité lacustre. Malgré l'intervention héroïque de deux touristes qui ont tenté de lui porter secours, le jeune homme n'a pu être sauvé.

Le corps a finalement été repêché par les équipes de secours italiennes. Une enquête a été immédiatement ouverte par les autorités locales pour déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique.