Congo-Kinshasa: Des automobilistes dénoncent des contrôles « abusifs et contradictoires » à Kinshasa

La colère monte chez certains automobilistes de la ville de Kinshasa, qui dénoncent des contrôles routiers « abusifs et contradictoires ».

Selon le témoignage recueilli mardi 5 mai par Radio Okapi, une conductrice affirme avoir été contrôlée à deux reprises le même jour par des agents différents, avec des conclusions opposées, alors que ses documents étaient en règle.

Des contrôles contradictoires sur un même trajet

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La conductrice affirme avoir été contrôlée une première fois sans difficulté non loin de son domicile, après présentation de tous les documents exigés.

Cependant, quelques kilomètres plus loin, sur un autre point de contrôle, une nouvelle équipe d'agents l'a interpellée et a contesté la validité de sa vignette de contrôle technique.

Ces derniers estiment qu'elle avait expiré il y a six mois, contrairement à ce que soutenait la conductrice, qui affirme être encore dans les délais.

Face à cette situation, elle dénonce un manque d'harmonisation dans l'application des règles :

« La chose qui nous étonne dans tout ça, c'est que ces agents n'ont pas, eux tous, la même manière de voir les choses. Ou si je peux le dire de manière un peu plus simpliste, on dirait que chacun ou chaque point de contrôle à ses exigences », déplore-t-elle.

Appel à l'amélioration de routes

Au-delà de cet incident, la conductrice remet en question la durée de validité du contrôle technique, qu'elle juge trop courte. Elle estime également que ces exigences ne reflètent pas l'état réel des infrastructures routières.

Elle appelle les autorités à accélérer la réhabilitation de la voirie urbaine.

Par ailleurs, les efforts fournis par Radio Okapi pour joindre les autorités urbaines n'ont pas abouti.