Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Je suis déterminé à mettre de l'ordre là où il y a des désordres»

L'Arsenal Government School a célébré ce mercredi son 104e anniversaire lors d'une cérémonie marquée par la présence du Premier ministre Navin Ramgoolam, du ministre de l'Éducation Mahend Gungapersad, du ministre des Collectivités locales Ranjiv Woochit, du député Kaviraj Rookny ainsi que du président du Conseil de district de Pamplemousses, Vedanand Totoo, et d'autres invités.

Dans son discours, le chef du gouvernement a longuement insisté sur l'importance de l'éducation dans le développement du pays. Revenant sur l'héritage de sir Seewoosagur Ramgoolam, il a rappelé le combat mené pour l'introduction de l'éducation gratuite à Maurice. «L'éducation était la clé pour réussir et faire progresser le pays», a-t-il déclaré devant les élèves, enseignants et invités présents.

Navin Ramgoolam a également souligné les performances académiques des filles dans les établissements scolaires. «Les performances des filles aux examens sont meilleures que celles des garçons et cela se répète chaque année», a-t-il affirmé. Il a profité de l'occasion pour mettre en avant la place croissante des femmes dans les postes de responsabilité à Maurice, citant notamment la présence de femmes à des fonctions importantes à la Banque de Maurice ainsi qu'au poste de Deputy Prime Minister.

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Le Premier ministre a évoqué le parcours d'Arianne Navarre-Marie, récemment nommée Deputy Prime Minister, estimant que son ascension professionnelle démontre l'importance de l'éducation et de la persévérance. «Il faut voir le parcours d'Arianne Navarre-Marie. C'est grâce à l'éducation qu'elle est arrivée dans sa carrière», a-t-il déclaré, avant d'exprimer le souhait de voir davantage de femmes candidates et députées lors des prochaines élections. «Il faut avoir la volonté pour réussir dans la vie», a-t-il ajouté.

Abordant la situation du pays, Navin Ramgoolam a déclaré que le gouvernement travaille à remettre de l'ordre après les dégâts causés, selon lui, par l'ancien régime. «Rome was not built in one day», a-t-il lancé, tout en soulignant qu'il reste «beaucoup d'ordre à mettre dans le pays». Il a ensuite insisté : «Je suis déterminé à mettre de l'ordre là où il y a des désordres.»

Au cours de son intervention, Navin Ramgoolam a aussi reparlé du projet «Nice», qui sera introduit dans le système éducatif. Ce programme vise notamment à inculquer aux enfants des notions de discipline, de protection de l'environnement ainsi que les bases du vivre-ensemble au sein de la société.

Les célébrations du 104e anniversaire de l'Arsenal Government School ont été ponctuées par plusieurs moments symboliques, dont le lancement d'un magazine souvenir retraçant l'histoire de l'établissement et ses réalisations au fil des décennies. Une plaque commémorative a également été dévoilée avant qu'une cérémonie de plantation d'arbres ne vienne clôturer l'événement dans une ambiance conviviale et solennelle.