Ile Maurice: Deven Nagalingum - «Le PM a légitimé notre décision de rester au gouvernement»

Le ministre de la Jeunesse et des sports, Deven Nagalingum, a salué la nomination d'Arianne Navarre-Marie au poste de Première ministre adjointe, estimant qu'il s'agit d'un moment symbolique et historique.

Il a rappelé avoir rejoint le MMM en 1982, à l'âge de 16 ans, aux côtés de Rama Poonoosamy dans la circonscription No. 8, Quartier-Militaire/Moka. C'est à cette époque, dit-il, qu'il a fait la connaissance d'Arianne Navarre-Marie, qu'il décrit comme «une militante très engagée» d'origine chagossienne, active dans la circonscription No. 14, Savanne/Rivière-Noire.

Selon Deven Nagalingum, la prestation de serment d'Arianne Navarre-Marie comme première femme Première ministre adjointe de la République représente «le couronnement de la lutte qu'elle a menée sans relâche pendant de longues années». Il lui a également assuré de son «soutien indéfectible» en tant que ministre et membre du MMM.

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Le ministre a aussi remercié le Premier ministre Navin Ramgoolam, affirmant que cette nomination «a légitimé notre décision de rester au gouvernement». Il estime également que cette décision démontre qu'«il n'est nullement nécessaire de porter de grands noms pour accéder à de hautes fonctions dans ce pays». Deven Nagalingum considère enfin cette nomination comme «un signal fort à l'adresse de la femme mauricienne», encourageant davantage de femmes à s'engager en politique.