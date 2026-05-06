Ile Maurice: La SeaBrew Solar Farm d'IBL évitera 25 000 tonnes de CO₂

Le projet SeaBrew Solar Farm, implanté à Amaury, affiche une capacité installée de 18 447 MWp (mégawatts-crête, unité de puissance des centrales solaires) et comprend 28 824 panneaux photovoltaïques. Mené par un groupement d'entreprises du groupe IBL - Phoenix Beverages Ltd, Froid des Mascareignes Ltd et Marine Biotechnology Products Ltd - avec IBL Energy comme chef de file technique et opérationnel, il devrait entrer en service d'ici fin août.

La centrale produira en moyenne 26 GWh (gigawattheures, unité de production d'électricité) d'énergie renouvelable par an sur une période de 20 ans. La production de la centrale équivaut à la consommation annuelle combinée des installations industrielles de Phoenix Beverages, Froid des Mascareignes et Marine Biotechnology Products, tout en permettant d'éviter environ 25 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO₂), principal gaz à effet de serre, chaque année.

Bernard Theys, Chief Executive Officer (CEO) de Phoenix Beverages Ltd, explique que «ce projet s'inscrit dans les efforts engagés à l'échelle nationale pour accompagner la transition énergétique. Il illustre la capacité du secteur privé à contribuer, de manière concrète, à des initiatives structurantes, en partenariat avec les autorités. Dans un contexte international marqué par des incertitudes sur les marchés de l'énergie, investir dans des solutions renouvelables constitue un levier important pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et renforcer la résilience énergétique de l'Ile Maurice.»

Lors d'une visite du site organisée le 21 avril, il a été annoncé que l'ensemble des permis nécessaires avait été obtenu auprès des autorités et que le financement bancaire avec la Mauritius Commercial Bank (MCB) avait été finalisé en décembre dernier. Pierre Egot, Chief Operating Officer (COO) d'IBL Energy Ltd, affirme que «la sécurisation complète du cadre réglementaire et financier confirme la solidité du projet et le professionnalisme des équipes dès les premières phases de développement.»

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À ce stade, le chantier à moitié réalisé, avec des infrastructures déjà en place et l'installation progressive des panneaux photovoltaïques. Implantée à proximité d'une sous-station de 66 kV (kilovolts, niveau de tension du réseau électrique) du Central Electricity Board, la centrale bénéficiera d'une connexion directe et optimisée au réseau national, indique-t-on.