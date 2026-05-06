Congo-Kinshasa: Le président de l'Assemblée provinciale du Sankuru appelle les députés à regagner Lusambo

Le président de l'Assemblée provinciale du Sankuru, Salomo Osako, a appelé mardi 5 mai, les députés à regagner Lusambo, alors que les travaux parlementaires sont quasiment à l'arrêt depuis une dizaine de jours.

Il précise que la session en cours, consacrée au contrôle parlementaire, peine à se tenir normalement en raison de l'absence prolongée de plusieurs élus provinciaux, partis pour Kinshasa.

Sur les 24 députés provinciaux, 19 ont quitté la province pour Kinshasa, un départ collectif qui avait déjà suscité de vives critiques au sein de l'institution.

Dans un communiqué, il demande un retour sans délai des députés afin de permettre la poursuite des activités législatives.

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Rappel au règlement intérieur

Salomo Osako rappelle que la session actuelle doit se poursuivre en attendant notamment l'audition du programme et l'investiture du nouveau gouverneur élu le 15 avril.

Il invoque l'article 52 du règlement intérieur, qui impose aux députés l'obligation de siéger pendant toute la durée des sessions.

Le communiqué précise toutefois que quatre députés ne sont pas concernés par cet appel, sans plus de détails.

Depuis l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur, l'Assemblée provinciale fonctionne au ralenti.