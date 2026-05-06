Ile Maurice: Un violent incendie ravage un magasin

Un incendie a été signalé ce mercredi à 13 h 28 dans un bâtiment situé à Diego Garcia Street, à Port-Louis. Une équipe de la caserne des pompiers de Port-Louis a été immédiatement dépêchée sur les lieux. À leur arrivée, les flammes ravageaient un magasin de construction mixte, en béton et en bois.

Les opérations ont été lancées à l'aide de quatre lances à eau, tandis que six pompiers équipés d'appareils respiratoires sont intervenus à l'intérieur du bâtiment. Face à l'ampleur du sinistre, le renfort de la caserne de Coromandel a également été sollicité.

Selon les premières informations, le feu a touché des denrées alimentaires, des boissons ainsi que des barils contenant des liquides inflammables, ce qui a intensifié l'incendie. Les pompiers sont finalement parvenus à maîtriser les flammes avant de procéder à l'extinction des derniers foyers. Une enquête a été ouverte par la Fire Investigation Unit afin de déterminer l'origine et les causes de l'incendie.