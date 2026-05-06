Ile Maurice: Une formation gratuite de cinq heures pour les jeunes

Cinq heures. C'est le temps qu'il faut pour obtenir un certificat Microsoft et LinkedIn en intelligence artificielle (IA). Et pour les jeunes Mauriciens de 16 à 24 ans, c'est gratuit. C'est ce que propose JA Mascareignes en mettant à disposition le programme Career Essentials in Generative AI, développé par Microsoft en partenariat avec LinkedIn. Cinq modules, entièrement en ligne, à suivre à son propre rythme. Pas besoin d'un bagage technique pour s'inscrire.

Le parcours couvre les bases de l'IA générative, ses applications concrètes dans les études et la vie professionnelle ainsi qu'une réflexion sur son utilisation responsable. Ce dernier point est souvent expédié dans ce genre de formation. Là, il fait partie intégrante du programme. L'an dernier, plus de 700 jeunes issus de 28 écoles ont suivi cette formation. Cette année, l'objectif est d'en former 700 de plus.

Six enseignants ont aussi été formés pour accompagner le déploiement dans les établissements, pour que ce programme s'installe dans la durée. JA Mascareignes existe depuis 2009 et a depuis touché plus de 100 000 jeunes à Maurice à travers ses programmes d'éducation financière, d'entrepreneuriat et d'employabilité. Cette formation s'inscrit dans la même logique : rendre accessible ce qui ne l'est pas toujours. L'inscription se fait ici : https://shorturl.at/I8LNg. Un compte LinkedIn suffit pour commencer.