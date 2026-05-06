Ile Maurice: La circulaire annulée avec effet immédiat

6 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Les mesures concernant l'introduction du télétravail et des horaires flexibles dans la fonction publique, annoncées dans une circulaire pour une mise en application à partir du 11 mai 2026, ont été annulées avec effet immédiat.

La circulaire prévoyait la mise en place de ces dispositions pour une période initiale de trois mois dans le contexte des répercussions économiques liées à la crise au Moyen-Orient. Elle indiquait notamment que certains fonctionnaires pourraient travailler à domicile ou selon un système hybride, tandis que des horaires flexibles devaient être instaurés dans certains services accueillant le public. Aucune explication supplémentaire n'a été communiquée à ce stade concernant cette annulation.

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