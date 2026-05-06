Ile Maurice: Tamarin - Comment la nature change la plage

La plage de Tamarin, sur la côte ouest de l'île, est un endroit très apprécié. Beaucoup d'enfants y vont pour jouer dans le sable, se baigner ou regarder les surfeurs glisser sur les vagues. Mais depuis quelques semaines, quelque chose d'inquiétant s'y passe. La plage change très vite. Le sable disparaît, les arbres sont fragilisés et la mer semble avancer de plus en plus près des terres. C'est qu'on appelle l'érosion.

L'érosion, c'est lorsque le sable ou la terre est emporté petit à petit par l'eau, le vent ou les vagues. C'est un phénomène naturel. Depuis toujours, les plages changent avec le temps. Mais parfois, ce phénomène est beaucoup plus rapide et plus dangereux. À Tamarin, c'est exactement ce qui se passe. La mer enlève le sable à une vitesse inhabituelle. Là où il y avait une grande plage, il y a encore quelque temps, il ne reste parfois que quelques mètres de sable. C'est inquiétant.

Depuis la mi-avril, la situation s'est aggravée très rapidement. En quelques jours seulement, une grande partie du sable a disparu. Par endroits, la plage a reculé de plusieurs mètres. Les racines des arbres sont maintenant visibles, ce qui montre que le sable qui les protégeait n'est plus là.

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Des infrastructures comme des bancs, des lampadaires ou des kiosques sont maintenant très proches de l'eau. Cela peut devenir dangereux car la mer continue d'avancer. Chaque vague, chaque marée et chaque averse emporte encore un peu plus de sable.

Causes naturelles du problème

Plusieurs éléments naturels expliquent cette situation. Il y a eu récemment de fortes pluies, ce qui a augmenté la quantité d'eau dans la rivière de Tamarin. En même temps, les marées de pleine lune ont été très fortes, et la mer est donc montée plus haut que d'habitude. À cela s'ajoutent de grosses vagues, la houle. Lorsque tous ces éléments sont combinés, la mer devient très puissante. Elle frappe la plage avec plus de force et emporte le sable plus facilement. Le courant de la rivière, lui aussi très fort, accentue davantage le phénomène.

L'impact de l'activité humaine

Mais la nature n'est pas la seule responsable. Les activités humaines ont aussi joué un rôle important. En décembre 2025, un canal a été creusé dans le sable pour aider la rivière à rejoindre la mer. Sans autorisation. Ce changement a modifié le passage naturel de l'eau. Avant, la rivière suivait un parcours qui protégeait mieux la plage. Maintenant, elle passe plus près du rivage. Cela concentre la force du courant à un endroit fragile. Résultat : le sable est emporté encore plus rapidement. Ce type d'intervention montre que lorsqu'on modifie la nature, sans bien comprendre ses équilibres, cela peut créer des problèmes inattendus.

L'alerte de Percy Yip Tong

Un citoyen, Percy Yip Tong, avait déjà alerté dans le passé à propos de ce danger. Selon lui, la situation aurait pu être évitée. Il explique que dès le mois de janvier, il avait prévenu que le canal creusé trop près de la plage risquait de fragiliser toute la zone. Lorsque la situation s'est aggravée en avril, il a décidé d'agir. Il a entrepris des travaux pour essayer de ralentir le courant et protéger la plage. Son objectif était d'éviter une catastrophe. Mais ces travaux ont été arrêtés par la police car ils n'étaient pas autorisés.

Il insiste aussi sur le danger pour les personnes. Il raconte avoir sauvé une dame emportée par le courant, puis un enfant peu après. Pour lui, la situation est très grave et concerne aussi la sécurité humaine et pas seulement l'environnement.

La réaction du ministre Rajesh Bhagwan

Le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, reconnaît que la situation est sérieuse. Il explique que la plage de Tamarin est un site naturel fragile, qui peut changer rapidement avec les vagues et les pluies. Il confirme aussi que le canal creusé sans autorisation a perturbé l'équilibre naturel de la zone. Pour faire face à l'urgence, des mesures ont été mises en place. Des rochers ont été installés pour freiner la force des vagues et protéger le sable. Des travaux ont aussi été réalisés pour dévier le courant de la rivière.

Le ministre Bhagwan précise que ces actions sont temporaires. Elles servent à ralentir les dégâts en attendant des solutions plus durables, basées sur des études scientifiques.

Le rôle du changement climatique

Un autre facteur important est le dérèglement climatique. Le climat de la Terre change du fait des activités humaines, par exemple, la pollution. Cela entraîne des effets comme des tempêtes plus fortes, des vagues plus puissantes et des pluies plus intenses. À cause de cela, les phénomènes naturels deviennent plus extrêmes. L'érosion des plages peut alors se produire plus rapidement et avec plus de force. Les îles comme Maurice sont particulièrement vulnérables à ces changements.

Pourquoi les plages sont importantes ?

Les plages ne servent pas seulement à se détendre. Elles jouent un rôle très important pour protéger les terres. Le sable agit comme une barrière naturelle contre la mer. Il protège les routes, les maisons et les arbres. Lorsque la plage disparaît, cette protection disparaît aussi. Les arbres peuvent tomber, les infrastructures peuvent être endommagées et la mer peut avancer encore plus près des terres. C'est un cercle dangereux qui peut s'accélérer rapidement.

Une situation encore fragile

Aujourd'hui, même si des travaux ont commencé, la situation reste fragile. Certains signes montrent une légère amélioration, avec du sable qui commence à revenir à certains endroits. Mais la mer continue d'agir. Chaque nouvelle vague peut changer la situation. Les experts doivent donc continuer à surveiller et à intervenir rapidement.

Une leçon importante pour tous

Ce qui se passe à Tamarin est une leçon importante. Cela montre que la nature est très puissante et qu'il faut la respecter. Lorsque l'on modifie son équilibre, cela peut avoir des conséquences graves. Cela montre aussi que le changement climatique rend ces phénomènes plus fréquents et plus intenses. Protéger l'environnement devient donc essentiel.

Pour les enfants, comprendre cela permet de mieux respecter la nature. Chaque geste compte, même les plus petits. La plage de Tamarin est en danger aujourd'hui mais avec de bonnes décisions et des actions rapides, il est encore possible de la protéger pour les générations futures.

Le savais-tu? : Il faut Rs 5 milliards pour protéger 31 kilomètres de plages

Plus de 32 kilomètres (km) de côtes de l'île sont aujourd'hui affectées par l'érosion, mettant en péril des écosystèmes fragiles ainsi que le tourisme, très important pour l'économie nationale. Au cours des prochaines années, des travaux de protection côtière sont prévus sur 31 km, répartis sur 33 sites prioritaires, pour un coût estimé à Rs 5 milliards.

Ces interventions concerneront notamment Deux-Frères Waterfront, Grand-Baie, Trou-aux-Biches, Albion, La Preneuse, La Mivoie à Rivière-Noire, Le Morne Trou-Chenille, La Prairie, Bel-Ombre, Pointe-des-Lascars, Riambel, Rivière-des-Galets, Saint-Félix, Blue-Bay, Pointe-d'Esny, Pointe-des-Régates, Bois-des-Amourettes, Poste-de-Flacq, Rivière-des-Créoles, Vieux-Grand-Port, Souillac, Flic-en-Flac, Belle-Mare, Grande-Rivière-Sud-Est, Mon-Choisy, Bain-Boeuf, Grand-Sable, La Prairie Open Space, Le Morne Village, Baie-du-Cap, La Pointe-Pointe-aux-Sables, Bras-d'Eau et Palmar.