Tunisie: Ministère de la Famille - La ligne verte 1809 est dédiée à l'écoute et à l'orientation, non pas aux aides financières

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 6 mai 2026, que les missions dévolues à la ligne verte 1809 consistent exclusivement en l'écoute, l'accompagnement psychologique et l'orientation des enfants et des familles, ainsi qu'en la réception des signalements de cas de violence faite aux enfants pour les transmettre aux délégués à la protection de l'enfance.

Cette mise au point intervient après la diffusion délibérée d'un communiqué jugé trompeur concernant le numéro vert 1809 sur certaines pages des réseaux sociaux. Ce communiqué trompeur, précise le ministère, a induit le public en erreur tant il a affirmé que cette ligne verte (1809) assure des services à caractère financier.

Le ministère a rappelé, pour l'occasion, l'importance de veiller à puiser les informations correctes à partir des communiqués publiés exclusivement sur son site officiel et sa page officielle, soulignant qu'il se réserve le droit de poursuivre les auteurs de ces fausses informations et rumeurs susceptibles d'affecter la qualité et la régularité des services.

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Dans ce même ordre d'idées, le ministère a précisé que la ligne verte 1809 couvre l'ensemble du territoire de la République, fonctionne 24h/24 et 7j/7, et est encadrée par des psychologues chargés de l'écoute et de la prise en charge en tant que premier point de contact avec l'enfant et la famille. Cela permet, ajoute-t-on, une intervention professionnelle utilisant diverses techniques pour une interaction immédiate et efficace avec les usagers.