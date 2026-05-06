Tunisie: Dernier adieu au Prince de la chanson arabe Hani Chaker

Les obsèques de l'icône de la chanson, Hani Chaker, ont débuté ce mercredi, après son décès survenu dimanche dernier. L'artiste s'est éteint des suites d'une longue maladie contre laquelle il luttait dans un établissement hospitalier de la capitale française, Paris.

La cérémonie a rassemblé une foule de personnalités du monde de la culture et des médias venues rendre un ultime hommage au défunt. Parmi les célébrités présentes figuraient notamment les chanteurs Mustafa Amar et Iheb Taoufik, ainsi que les actrices Najoua Fouad, Mervat Amin et Lobloba. D'autres figures marquantes telles qu'Arkan Fouad, Helmy Abdel Baqy, Nadia Mostafa, le journaliste Mahmoud Kamel, ou encore les animateurs Ahmed Moussa et Hala Sarhan étaient également présents pour saluer sa mémoire.

Tout au long de son immense carrière, Hany Shaker a marqué l'histoire de la musique arabe avec un répertoire riche de plus de 600 chansons et 29 albums. Parmi ses oeuvres les plus emblématiques, on retiendra des titres tels que Aly El Dehkaya, Ya Reitni, El Helm El Gamil, Jalhi Ana ou encore Keda Bardo Ya Amar. Sa voix suave et ses mélodies romantiques lui avaient valu une place unique dans le coeur du public, traversant les générations.

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Au-delà de la chanson, il s'était également illustré au cinéma, notamment dans les films Quand l'amour chante et Celui-ci je l'aime, celui-là je le veux, ainsi que sur les planches au théâtre. Figure engagée pour la défense de son art, il avait été élu à la tête du Syndicat des musiciens égyptiens en 2015. Durant son mandat, il s'était distingué par de nombreuses réformes visant à organiser et à préserver l'éthique de la scène artistique égyptienne.

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