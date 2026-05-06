Tunisie: Don d'organes - Un coeur et deux reins transplantés avec succès

Trois organes prélevés sur un donneur en état de mort cérébrale à Mahdia ont été transplantés avec succès dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué publié ce mardi.

Un coeur a été greffé à l'hôpital de La Rabta, tandis que deux reins ont été attribués à deux patients inscrits sur la liste nationale d'attente. L'opération a pu être menée dans des délais records grâce à un transfert héliporté de l'équipe médicale, dans le cadre d'une coordination étroite entre les ministères de la Santé et de l'Intérieur.

Le ministère de la Santé a salué cette réussite comme une nouvelle démonstration de la capacité des hôpitaux publics à dispenser des soins hautement spécialisés et à sauver des vies « dès lors que toutes les conditions de coordination et de mobilisation sont réunies ».

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Cette greffe intervient dans un contexte de besoins croissants et de pénurie chronique de donneurs. Selon des statistiques du Centre national pour la promotion de la transplantation d'organes (CNPTO) obtenues par l'agence TAP, quelque 1800 patients sont inscrits sur les listes d'attente, dont près de 1600 pour une greffe de rein, une cinquantaine pour un coeur et autant pour un foie.

Par ailleurs, plus de 14 mille Tunisiens sont actuellement sous dialyse rénale, dont environ 30 % nécessitent une greffe en urgence. Face à l'ampleur de ces besoins, le nombre de transplantations issues de donneurs en mort cérébrale demeure très limité : jusqu'au 5 octobre 2025, seules 30 greffes (reins, foie et coeur confondus) avaient été réalisées, à partir de 10 donneurs, selon les mêmes données.